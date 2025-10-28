Η πρόεδρος της Κομισιόν εξέφρασε την αλληλεγγύη της στη Λιθουανία.

Για υβριδική απειλή, που δεν θα γίνει ανεκτή, έκανε λόγο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχολιάζοντας τις συνεχείς εισβολές μπαλονιών διακινητών τσιγάρων στη Λιθουανία, από την Λευκορωσία.

Η πρόεδρος της Κομισιόν εξέφρασε την αλληλεγγύη της στη Λιθουανία. «Αυτή είναι αποσταθεροποίηση, είναι πρόκληση. Την αποκαλούμε με το όνομά της: υβριδική απειλή. Δεν θα την ανεχθούμε», τόνισε σε ανάρτηση στο Χ.

Η Λιθουανή πρωθυπουργός, Ίνγκα Ρουγκινιένε, δήλωσε ότι η χώρα της θα αρχίσει να καταρρίπτει τα μπαλόνια των διακινητών που περνούν από τη Λευκορωσία, γεγονός που έχει προκαλέσει κατ’ επανάληψη προβλήματα στα αεροδρόμια. Πρόσθεσε ότι θεωρεί ένδειξη εμπλοκής των αρχών το γεγονός πως το Μινσκ δεν σταματά αυτά τα μπαλόνια.

{https://x.com/vonderleyen/status/1982886260390932692}

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters, AFP