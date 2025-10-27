Μεταφέρθηκε στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής του Ισραήλ για αναγνώριση.

Το Ισραήλ παρέλαβε άλλη μία σορό νεκρού ομήρου από τη Γάζα, το βράδυ της Δευτέρας.

Η Χαμάς παρέδωσε τη σορό στον Ερυθρό Σταυρό και αυτός με τη σειρά του στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Αργά το βράδυ, οι IDF ανακοίνωσαν ότι το φέρετρο με τον νεκρό όμηρο, συνοδεία των ενόπλων δυνάμεων, πέρασε τα σύνορα.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής του Ισραήλ προκειμένου να γίνει η διαδικασία αναγνώρισης. Παράλληλα, οι IDF κάλεσαν τους πολίτες να περιμένουν την επίσημη αναγνώριση, πληροφορία που θα ανακοινωθεί πρώτα στους συγγενείς των νεκρών ομήρων.

{https://x.com/IDF/status/1982915906599879027}