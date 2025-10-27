Την ίδια ώρα δεκάδες σοροί Παλαιστινίων, που επέστρεψε το Ισραήλ, θάβονται χωρίς αν είναι γνωστά τα στοιχεία τους, σε ομαδικό τάφο στο Ντέιρ αλ-Μπαλάχ, στη Λωρίδα της Γάζας.

Με μπουλντόζες και σκαπτικά μηχανήματα αναζητούν τις σορούς των Ισραηλινών ομήρων, που παραμένουν στη Γάζα.

Ακτιβιστές δημοσίευσαν βίντεο στο Instagram, το οποίο καταγράφει τις επιχειρήσεις έρευνας για τις σορούς Ισραηλινών ομήρων. Στο συγκεκριμένο βίντεο, σύμφωνα με ακτιβιστές, η προσπάθεια ανάκτησης πραγματοποιήθηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειας Τζαμάλ στο Νούσεϊράτ, στην κεντρική Γάζα.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και μία αιγυπτιακή ομάδα.

Νωρίτερα η Χαμάς είπε ότι θα παραδώσει τη σορό ενός Ισραηλινού αιχμαλώτου το βράδυ της Δευτέρας. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μέλη του Ερυθρού Σταυρού είναι καθ΄οδόν για να παραλάβουν από τη Χαμάς τη σορό του 16ου ομήρου που κρατείτο στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, «ένα φέρετρο που περιέχει έναν νεκρό όμηρο θα μεταφερθεί» υπό την προστασία του Ερυθρού Σταυρού στο σημείο συνάντησης που έχει συμφωνηθεί με τη Χαμάς. Έως τώρα, η Χαμάς έχει επιστρέψει τις σορούς 15 εκ των 28 ομήρων από τότε που άρχισε η εκεχειρία.

{https://twitter.com/IDF/status/1982898776802263330}

Με πληροφορίες του Al Jazeera/AP