Η υπομονή του Ισραήλ δεν θα διαρκέσει για πάντα, δήλωσε αξιωματούχος του γραφείου του Νετανιάχου.

Aξιωματούχος του Ισραήλ δήλωσε πως θεωρούν ότι η Χαμάς γνωρίζει πύ βρίσκονται οι σοροί των 13 ομήρων.

«Πιστεύουμε ότι γνωρίζουν για όλους τους», είπε ο αξιωματούχος του γραφείου του Μπενιαμίν Νετανιάχου στους Times of Israel.

«Πιστεύουμε ότι, με τον σωστό τρόπο, μπορούν να τους φέρουν όλους πίσω».

Προς το παρόν, το Ισραήλ θα αφήσει τις προσπάθειες αναζήτησης να συνεχιστούν. «Οι ενδείξεις που έχουμε τώρα είναι ότι όλοι καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να επιχειρήσουν να τους βρουν».

Η υπομονή του Ισραήλ δεν θα διαρκέσει για πάντα, επισήμανε ωστόσο ο αξιωματούχος. «Αν δεν συμβεί σήμερα, και ίσως στο πολύ εγγύς μέλλον, θα πρέπει να λάβουμε αποφάσεις».

Με πληροφορίες των Times of Israel