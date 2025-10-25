Το σημείο, από όπου έπεσε ο άνδρας, είναι συχνά γεμάτο με τουρίστες που κάνουν ένα διάλειμμα από τα αξιοθέατα.

Ένας Ιάπωνας τουρίστας βρήκε τραγικό θάνατο, όταν έπεσε από τον εξωτερικό τοίχο του Πάνθεον στη Ρώμη.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο 69χρονος άνδρας καθόταν στον τοίχο πριν πέσει, το βράδυ της Παρασκευής.

Οι διασώστες αναγκάστηκαν να ανοίξουν διά της βίας μια πύλη στη Via della Palombella έξω από το Πάνθεον για να φτάσουν στον άνδρα, ο οποίος διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ιταλικό τύπο το Σάββατο, ο άνδρας επισκεπτόταν τη Ρώμη με την κόρη του, η οποία είπε στην αστυνομία ότι έπεσε αφού τον κατέλαβε μια ξαφνική ασθένεια, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του.

Το Πάνθεον, το οποίο χτίστηκε από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αδριανό και είναι διάσημο για το oculus του - την τρύπα στον γιγάντιο θόλο του - είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μνημεία της Ιταλίας.

Δεν είναι η μόνη τραγωδία που έπληξε τους τουρίστες στη Ρώμη φέτος. Τον Μάρτιο, μια 55χρονη γυναίκα από την Ισπανία πέθανε αφού έπεσε από έναν ψηλό τοίχο στην πλευρά των Ισπανικών Σκαλιών.

Τον Απρίλιο, ο Grant Paterson, ένας τουρίστας από τη Σκωτία, πέθανε αφού υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε μια ύποπτη έκρηξη αερίου σε ένα κτίριο στη Ρώμη όπου διέμενε σε ενοικιαζόμενο κατάλυμα.

Ο Paterson, 54 ετών, είχε φτάσει στην πόλη λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό σε ένα μοναχικό ταξίδι, επισκεπτόμενος αξιοθέατα όπως η Φοντάνα ντι Τρέβι, το Πάνθεον και το Κολοσσαίο.

Έχει σημειωθεί μια άνθηση στον αριθμό των επισκεπτών στη Ρώμη από την πανδημία του κορονοϊού, με νέο ρεκόρ 22,2 εκατομμυρίων αφίξεων να σημειώνεται το 2024.