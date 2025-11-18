Ανατροπή με το θάνατο του 4χρονου στην Αχαΐα: Ο θείος του ομολόγησε ότι έπεσαν από τη μάντρα με τη γουρούνα.

Tην απόλυτη ανατροπή είχαμε σήμερα το μεσημέρι στην υπόθεση του θανάτου του 4χρονου αγοριού στον Άγιο Νικόλαο Σπάτα Δυτικής Αχαΐας, καθώς ο 25χρονος θείος του προσήλθε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα και ομολόγησε ότι το παιδί σκοτώθηκε μετά από τροχαίο που είχαν οι δυό τους κάνοντας βόλτα με γουρούνα. «Πέσαμε από τη γουρούνα και σκοτώθηκε», ήταν τα λόγια του θείου του 4χρονου Ανδρέα που άφησε την τελευταία του πνοή στην Αχαΐα.

Ο 25χρονος φαίνεται ότι δεν άντεξε το βάρος της συνείδησής του και ομολόγησε πως οι συνθήκες θανάτου του ανιψιού του δεν ήταν αυτές που είχαν αρχικά ειπωθεί. «Είχα τη γουρούνα, του άρεσε του μικρού να κάνει βόλτες με τη γουρούνα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γλιστρήσαμε με την γουρούνα και πέσαμε στο κενό» ψέλλισε στους αστυνομικούς, παρουσιάζοντας τα αληθή γεγονότα που μεσολάβησαν πριν καταλήξει ο ανιψιός του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η εισαγγελέας είχε ζητήσει να πραγματοποιηθεί αυτοψία στο σημείο όπου φέρεται να έγινε το δυστύχημα. Η εντολή αυτή φαίνεται πως λειτούργησε καταλυτικά, οδηγώντας τον 25χρονο να επανεμφανιστεί και να δώσει νέα, διαφορετική κατάθεση.

Η μαρτυρία γειτόνισσας που «άναψε φωτιές» και αποκάλυψε την αλήθεια

Βέβαια τις τελευταίες μέρες το φως της δημοσιότητας είχαν δει μαρτυρίες μεταξύ των οποίων και γειτόνισσας όπου φέρεται να υποστήριξε ότι τους είδε να πέφτουν από την γουρούνα τη μοιραία μέρα. Όπως υποστήριξε ο θείος ο λόγος που αποκάλυψε εξαρχής το τροχαίο ήταν το γεγονός ότι δεν έχει νόμιμη άδεια για τη γουρούνα. Η εξέλιξη αυτή δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι νομικά, καθώς εξακολουθεί να ισχύει η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια που ήδη αντιμετώπιζε. Η ομολογία επιβεβαίωσε την πραγματική αιτία θανάτου, αλλά δεν φαίνεται να αλλάζει τη νομική του κατάσταση.

