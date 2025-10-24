«Δεκάδες μπαλόνια» ανέστειλαν τη λειτουργία των αεροδρομίων του Βίλνιους και του Κάουνας στη Λιθουανία.

Έκλεισαν το βράδυ της Παρασκευής τα αεροδρόμια του Βίλνιους και του Κάουνας, εξαιτίας μετεωρολογικών μπαλονιών από τη Λευκορωσία, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της Λιθουανίας.

Τα ραντάρ εντόπισαν «δεκάδες μπαλόνια» και η λειτουργία των δύο αεροδρομίων ανεστάλη για λόγους ασφαλείας τουλάχιστον έως τις 02:00, ενώ τα συνοριακά περάσματα με τη Λευκορωσία θα παραμείνουν κλειστά έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Σύμφωνα με τη Λιθουανία, τα μπαλόνια χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων και κατηγορεί τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, επειδή δεν βάζει ένα τέλος σε αυτή την πρακτική.

«Η επιτροπή εθνικής ασφάλειας θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να αξιολογήσει τι μπορεί να γίνει βραχυπρόθεσμα, το οποίο θα είναι επώδυνο για τους διακινητές και το καθεστώς του Λουκασένκο, που τους επιτρέπει να ευδοκιμούν», δήλωσε η πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Ίνγκα Ρουγκινιένε, σύμφωνα με το Reuters.