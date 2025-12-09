Οι αγρότες επιθυμούν να πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του πρωτογενή τομέα, της αυτοδιοίκησης και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας του νομού, με στόχο, όπως έχουν ζητήσει οι συντονιστές των κινητοποιήσεων, να υπάρξει επικοινωνία με την κυβέρνηση.

Μετά τα χθεσινά επεισόδια στην Κρήτη και την σπασμωδική στροφή της κυβέρνησης - από το «θέλουμε να κάνουμε διάλογο με τους αγρότες» στο «είστε αντιμέτωποι με κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης» - οι αγροτοκτηνοτόφοι πέρασαν τη νύχτα (και παραμένουν) στα αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου.

Παραμένουν στο αεροδρόμιο Χανιών, χωρίς προβλήματα η κίνηση

Χωρίς εντάσεις κύλησε η νύχτα στο αεροδρόμιο Χανίων, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους να βρίσκονται εντός των χώρων υποδοχής καθ' όλη τη διάρκεια, οργανώνοντας τις επόμενες κινήσεις του αγώνα τους. Η κεντρική πύλη παραμένει ανοιχτή με απρόσκοπτη την κίνηση των επιβατών, οι πτήσεις διεξάγονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, χωρίς καθυστερήσεις, με το ενδιαφέρον όλων να βρίσκεται στο εαν τελικά θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση που έχουν ζητήσει.

Οι αγρότες επιθυμούν να πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του πρωτογενή τομέα, της αυτοδιοίκησης και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας του νομού, με στόχο, όπως έχουν ζητήσει οι συντονιστές των κινητοποιήσεων, να υπάρξει επικοινωνία με την κυβέρνηση. Στον σχεδιασμό των διαμαρτυρόμενων είναι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους αν δεν υπάρξουν δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για τα αιτήματα τους, με κυρίαρχο την πληρωμή των ενισχύσεων με την μέθοδο της Τεχνικής Λύσης, αλλά και την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους των ζωοτροφών.

Στη... λίστα ΒΟΑΚ και λιμάνι

Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν επίσης η νέα ΚΥΑ να είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων και συζήτησης μαζί τους, καθώς οι συνθήκες που βιώνουν τους οδηγούν στον αφανισμό.

Στόχος είναι, όπως τονίζουν, να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, αν δεν λάβουν δεσμεύσεις, βάζοντας μάλιστα στο κάδρο των κινήσεων τους εκτός του μπλόκου αεροδρομίου, του μπλόκου στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ και το λιμάνι της Σούδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, οι τοπικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. θα ενισχυθούν με δυνάμεις από την Αθήνα.

Σχετικά με το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ η απόφαση που έλαβε η συντονιστική επιτροπή αγώνα αφορά στο να διατηρηθεί το μπλόκο και η κυκλοφορία των οχημάτων να διακόπτεται συμβολικά για μισή ώρα κάθε μεσημέρι 2.00 με 2.30.

Ηράκλειο: Παραμένουν στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» - Δεν εκτελούνται πτήσεις

Εντός και εκτός του αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» παρέμειναν κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο δεν εκτελούνται από τις 11 χθες το βράδυ, ενώ το πλαίσιο των επόμενων δράσεών τους οι διαμαρτυρόμενοι, θα το αποφασίσουν στη διάρκεια σύσκεψης της Συντονιστικής τους Επιτροπής σήμερα το πρωί.