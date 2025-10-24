«Δεν υπάρχει plan Β. Αυτό είναι το καλύτερο σχέδιο. Είναι το μόνο σχέδιο» τόνισ εο Ρούμπιο αναφερόμενος στη συμφωνία Τραμπ για εκεχειρία στη Γάζα.

Η Χαμάς «δεν μπορεί να εμπλακεί στη διακυβέρνηση της Γάζας στο μέλλον», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο από το Ισραήλ, αποκλείοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο η UNRWA να έχει ρόλο στην περιοχή.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ισραήλ, ο Ρούμπιο αιτιολόγησε την απόφαση για την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), χαρακτηρίζοντάς τη «θυγατρική της Χαμάς».

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ απέφυγε να πει ότι το Ισραήλ θα χρειαστεί την «άδεια» των ΗΠΑ για να ανανεώσει τις μάχες εναντίον της Χαμάς στη Γάζα εάν η ομάδα συνεχίσει να αποτελεί απειλή, και τόνισε πως το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός των ΗΠΑ έχει ευρεία περιφερειακή υποστήριξη και είναι «το καλύτερο» και «μοναδικό σχέδιο».

Ερωτηθείς σε συνέντευξη Τύπου στο κέντρο συντονισμού κατάπαυσης του πυρός ΗΠΑ - Ισραήλ, εάν το Ισραήλ θα μπορούσε να ξαναρχίσει τον πόλεμο κατά της Χαμάς ανεξάρτητα από τον επανεξοπλισμό ή την ανασύνταξη της ομάδας, ο Ρούμπιο απάντησε: «δεν νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με άδεια ή κάτι τέτοιο. Αυτό έχει να κάνει βασικά με το ότι είμαστε όλοι αφοσιωμένοι στο να λειτουργήσει αυτό το σχέδιο. Δεν υπάρχει plan Β. Αυτό είναι το καλύτερο σχέδιο. Είναι το μόνο σχέδιο. Είναι ένα σχέδιο που πιστεύουμε ότι μπορεί να πετύχει. Είναι ένα σχέδιο που πιστεύουμε ότι βρίσκεται στο δρόμο της επιτυχίας».

Σε ερώτηση για τον αφοπλισμό της Χαμάς, ο Ρούμπιο υπογράμμισε πως «εάν η Χαμάς αρνηθεί να αποστρατιωτικοποιηθεί, αυτό θα αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας. Δεν πρόκειται να μπω στους μηχανισμούς με τους οποίους θα εφαρμοστεί (η αποστρατικοποίηση), αλλά θα πρέπει να εφαρμοστεί. Αυτή είναι μια συμφωνία. Και μια συμφωνία απαιτεί την εκπλήρωση όρων. Το Ισραήλ έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις του. Στέκονται στην κίτρινη γραμμή και αυτό εξαρτάται από την αποστρατιωτικοποίηση» σημείωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

«Θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα και ανατροπές, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολλούς λόγους για υγιή αισιοδοξία σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται», είπε μεταξύ άλλων ενώ χαρακτήρισε «μακροπρόθεσμο έργο» τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας. Πρόσθεσε ωστόσο πως «θέλουμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία των συνθηκών εδώ, ώστε οι άνθρωποι στη Γάζα να μην χρειάζεται να τρομοκρατούνται από τη Χαμάς και στην πραγματικότητα να έχουν ζωές, δουλειές, επιχειρήσεις και ένα καλύτερο μέλλον».

Με πληροφορίες το Guardian/Times of Israe