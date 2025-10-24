«Η πλευρά της Χαμάς τηρεί την εκεχειρία. Το Ισραήλ συνεχίζει να την παραβιάζει» είπε μεταξύ άλλων ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και άλλοι εταίροι θα πρέπει να κάνουν περισσότερα για να πιέσουν το Ισραήλ να σταματήσει να παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης κυρώσεων ή της διακοπής των πωλήσεων όπλων.

Η Τουρκία από τους πιο ένθερμους επικριτές των επιθέσεων του Ισραήλ στη Γάζα αλλά και του ίδιου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός ως μεσολαβητής μετά από έμμεση σε μεγάλο βαθμό συμμετοχή. Λόγω του αυξημένου ρόλου της - ειδικά στην διαμεσολάβησή της με τη Χαμάς, οδήγησε σε μια συνάντηση τον περασμένο μήνα μεταξύ του Ερντογάν και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο.

«Ως Τουρκία, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλιστεί η εκεχειρία. Η πλευρά της Χαμάς τηρεί την εκεχειρία. Μάλιστα, δηλώνει ανοιχτά τη δέσμευσή της σε αυτήν. Την ίδια ώρα όμως το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία», δήλωσε ο Ερντογάν σε δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής του από μια περιφερειακή περιοδεία.

«Η διεθνής κοινότητα, δηλαδή οι ΗΠΑ, πρέπει να κάνουν περισσότερα για να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση του Ισραήλ με την εκεχειρία και τη συμφωνία», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters. «Το Ισραήλ πρέπει να αναγκαστεί να τηρήσει τις υποσχέσεις του μέσω κυρώσεων, διακοπής των πωλήσεων όπλων» πρότεινε.

Η Άγκυρα έχει δηλώσει ότι θα συμμετάσχει σε μια «ομάδα εργασίας» για να επιβλέπει την εφαρμογή της εκεχειρίας, ότι οι ένοπλες δυνάμεις της θα μπορούσαν να υπηρετήσουν με στρατιωτική ή πολιτική ιδιότητα, ανάλογα με τις ανάγκες, και ότι θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα, κάτι που δεν αρέσει καθόλου όμως στον Νετανιάχου.

Ήδη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπαινίχθηκε την Τετάρτη την αντίθεσή του σε οποιονδήποτε ρόλο των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας. Ερωτηθείς για τα σχόλια του Νετανιάχου, ο Ερντογάν απέφυγε την συνήθη κριτική του προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και φάνηκε να μετριάζει την προηγούμενη δέσμευσή του να αναλάβει ρόλο στο πεδίο της Γάζας, λέγοντας ότι οι συνομιλίες για το θέμα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται για την ομάδα εργασίας για τη Γάζα. Οι λεπτομέρειες δεν είναι ακόμη σαφείς. Καθώς πρόκειται για ένα πολύπλευρο ζήτημα, υπάρχουν ολοκληρωμένες διαπραγματεύσεις. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε στη Γάζα οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης σε αυτό το ζήτημα», είπε ο Ερντογάν και επανέλαβε επίσης μια προηγούμενη έκκληση προς τις χώρες του Κόλπου να αναλάβουν τώρα δράση για τη χρηματοδότηση των προσπαθειών ανοικοδόμησης της Γάζας. Κανείς δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει μόνος του αυτό το έργο, είπε.

Ρούμπιο: Χώρες με τις οποίες θα αισθάνεται άνετα το Ισραήλ στην δύναμη ασφαλείας στη Γάζα

Η στάση των ΗΠΑ στο ερώτημα ποιος θα συμμετέχει στη διεθνή δύναμη ασφαλείας που θα συσταθεί στη Γάζα παραμένει στο πλευρό του Ισραήλ. Η διεθνής δύναμη ασφαλείας βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός θα πρέπει να αποτελείται από χώρες με τις οποίες το Ισραήλ «αισθάνεται άνετα», δήλωσε την Παρασκευή ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Ισραήλ.

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι το μέλλον της διακυβέρνησης στη Γάζα πρέπει ακόμη να καθοριστεί μεταξύ του Ισραήλ και των χωρών - εταίρων, αλλά δεν θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη Χαμάς. Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν έχει καθοριστεί ο οποιοσδήποτε πιθανός ρόλος για την Παλαιστινιακή Αρχή.

Με πληροφορίες του Reuters