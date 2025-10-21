Επιχείρησε να σκοτώσει την κατσαρίδα με αυτοσχέδιο φλογοβόλο.

Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια μιας γυναίκας στη Νότια Κορέα να σκοτώσει κατσαρίδα με αυτοσχέδιο φλογοβόλο: έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά της και μια γυναίκα σκοτώθηκε προσπαθώντας να γλιτώσει.

Η γυναίκα είπε στην αστυνομία της πόλης Οσάν ότι προσπάθησε να κάψει την κατσαρίδα με αναπτήρα και εύφλεκτο σπρέι. Μια μέθοδο που έχει ξαναχρησιμοποιήσει, όμως τη Δευτέρα έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά της.

Στην προσπάθειά της να ξεφύγει από τη φωτιά στο κτίριο, μια γυναίκα περίπου 30 ετών έπεσε από το παράθυρο και σκοτώθηκε. Η γυναίκα έμενε στον πέμπτο όροφο με τον σύζυγό της και το δύο μηνών μωρό τους. Όταν συνειδητοποίησαν ότι είχε ξεσπάσει φωτιά, άνοιξαν το παράθυρο και κάλεσαν σε βοήθεια.

Από το παράθυρο έδωσαν το μωρό σε γείτονα στο διπλανό κτίριο και προσπάθησαν να ξεφύγουν και εκείνοι με τον ίδιο τρόπο. Ο άνδρας κατάφερε να σκαρφαλώσει στο διπλανό κτίριο, όμως η γυναίκα έπεσε στο κενό και τραυματίστηκε θανάσιμα. Η αστυνομία πιστεύει ότι προσπάθησαν να φύγουν από το παράθυρο επειδή λόγω του πυκνού καπνού δεν μπορούσαν να κατέβουν από τη σκάλα.

Η αστυνομία θα επιδιώξει να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τη γυναίκα που προκάλεσε την τραγωδία προσπαθώντας να σκοτώσει κατσαρίδα. Θα μπορούσε να κατηγορηθεί για πρόκληση πυρκαγιάς από ατύχημα και ανθρωποκτονία από αμέλεια, ανέφεραν οι αρχές, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Πηγή: BBC