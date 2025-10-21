Η ανάκληση επηρεάζει όσους καταναλωτές έχουν αλλεργία στα φυστίκια και τους ξηρούς καρπούς.

Οι αμερικανικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων προχώρησαν στην ανάκληση ποπ κορν λόγω μη δηλωμένων φυστικιών που αποτελούν αλλεργιογόνο. Ειδικότερα, η ανάκληση αφορά το ποπ κορν Cabot Creamery Sea Salt Caramel Cheddar. Η εταιρεία Jody’s Inc. ανακαλεί εθελοντικά το προϊόν Cabot Creamery Sea Salt Caramel Cheddar Popcorn (συσκευασία 170 γραμμαρίων / 6 oz) λόγω παρουσίας μη δηλωμένων φυστικιών, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ή και απειλητική για τη ζωή αλλεργική αντίδραση σε άτομα με αλλεργία στα φυστίκια.

Το προϊόν που αφορά η ανάκληση φέρει τα εξής στοιχεία

Αριθμός παρτίδας: 2519907B1

Ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από: 15 Ιουλίου 2026

Το ανακληθέν προϊόν διανεμήθηκε από την Jody’s Inc. στις 23 Ιουλίου 2025 και διοχετεύθηκε σε αποθήκες και στη συνέχεια σε καταστήματα λιανικής στις πολιτείες Καλιφόρνια, Φλόριντα, Τζόρτζια, Ιλινόι, Μασαχουσέτη, Μέριλαντ, Βόρεια Καρολίνα, Όρεγκον και Τέξας. Η ανάκληση αποφασίστηκε αφού η εταιρεία The Farmer Companies, Inc. έλαβε δύο παράπονα καταναλωτών που εντόπισαν φυστίκια μέσα στις συσκευασίες. Δεν έχουν αναφερθεί έως τώρα περιστατικά ασθένειας ή αλλεργικής αντίδρασης.

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει το προϊόν καλούνται να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς για πλήρη επιστροφή χρημάτων ή να το απορρίψουν.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Jody M. Wagner στο τηλέφωνο +1 757-422-8646, εσωτερικό 103, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 π.μ. – 4:30 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ).

Η ανάκληση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών (FDA).