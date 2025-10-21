Δικαστής του Παρισιού αποφάσισε ότι ο Σαρκοζί θα αρχίσει να εκτίει την ποινή του χωρίς να περιμένει την εκδίκαση της έφεσης, λόγω «της σοβαρότητας της διατάραξης της δημόσιας τάξης που προκάλεσε το αδίκημα».

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, έφτασε στη φυλακή, προκειμένου να ξεκινήσει να εκτίει την ποινή πέντε ετών που του επιβλήθηκε για συνωμοσία σχετικά με την άντληση χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από τον Λίβυο δικτάτορα Μουάμαρ Καντάφι.

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας έφυγε από το σπίτι του στο Παρίσι, αφού πρώτα εμφανίστηκε κρατώντας χέρι-χέρι τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι.

Ο Σαρκοζί επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε στη φυλακή La Sante της πρωτεύουσας. «Καλώς ήρθες, Σαρκοζί!», «Ο Σαρκοζί είναι εδώ», άκουσαν οι δημοσιογράφοι του AFP να φωνάζουν οι κατάδικοι από τα κελιά τους.

Σύμφωνα με το France24, o Σαρκοζί θα κρατηθεί στην απομόνωση.

Στη συγκεκριμένη πτέρυγα, οι κρατούμενοι στεγάζονται σε μονόκλινα κελιά και κρατούνται χωριστά κατά τη διάρκεια των υπαίθριων δραστηριοτήτων για λόγους ασφαλείας. Οι συνθήκες είναι παρόμοιες με αυτές του υπόλοιπου σωφρονιστικού ιδρύματος: τα κελιά έχουν εμβαδόν 9 έως 12 τετραγωνικά μέτρα και, μετά από ανακαίνιση, διαθέτουν πλέον ιδιωτικά ντους.

Ο Σαρκοζί θα έχει πρόσβαση σε τηλεόραση - με μηνιαίο πάγιο 14 ευρώ, αλλά και σε σταθερό τηλέφωνο.