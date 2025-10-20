Αν και είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν οι φωτογραφίες που είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, η χρήση τους αυξάνεται, λόγω ανησυχιών σχετικά με τη συναίνεση και το κόστος.

Εικόνες ακραίας φτώχειας, παιδιών και επιζώντων σεξουαλικής βίας δημιουργούνται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, κατακλύζοντας ιστότοπους που πωλούν φωτογραφίες, ενώ χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από κορυφαίες ΜΚΟ, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή... «πορνογραφίας της φτώχειας».

Ο Arsenii Alenichev, ερευνητής στο Institute of Tropical Medicine στην Αμβέρσα, ανέφερε στον Guardian ότι «οι εικόνες αναπαράγουν την οπτική γραμματική της φτώχειας – π.χ. παιδιά με άδεια πιάτα μπροστά τους».

Ο Alenichev έχει συλλέξει περισσότερες από 100 φωτογραφίες που απεικονίζουν την ακραία φτώχεια, έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και χρησιμοποιούνται από άτομα ή ΜΚΟ ως μέρος εκστρατειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά της πείνας ή της σεξουαλικής βίας.

Οι εικόνες που μοιράστηκε με τον Guardian διαιωνίζουν στερεότυπα: παιδιά στριμωγμένα μαζί σε λασπωμένα νερά, μια Αφρικανή με νυφικό και ένα δάκρυ να λερώνει το μάγουλό της. Σε σχόλιο του που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη στο Lancet Global Health, αναφέρει ότι αυτές οι εικόνες ισοδυναμούν με «πορνογραφία φτώχειας 2.0».

Τις προτιμούν γιατί... κοστίζουν λιγότερο, σε χρόνο και χρήμα

Αν και είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν οι φωτογραφίες που είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ο Alenichev και άλλοι επισημαίνουν ότι η χρήση τους αυξάνεται, λόγω ανησυχιών σχετικά με τη συναίνεση και το κόστος.

Ο Noah Arnold, που εργάζεται στην Fairpicture, ανέφερε από την πλευρά του ότι οι περικοπές των ΗΠΑ στην χρηματοδότηση των ΜΚΟ έχουν κάνει τα πράγματα χειρότερα.

«Είναι ξεκάθαρο ότι διάφοροι οργανισμοί αρχίζουν να εξετάζουν τις τεχνητές φωτογραφίες επειδή είναι φθηνές και δεν χρειάζεται συναίνεση (σ.σ.: του φωτογραφιζόμενου», τόνισε ο Alenichev.

Οι εικόνες ακραίας φτώχειας που δημιουργούνται με την τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζονται κατά δεκάδες σε δημοφιλείς ιστότοπους που πωλούν φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένων των Adobe Stock Photos και Freepik, στην αναζήτηση «φτώχεια».

Πολλές φέρουν λεζάντες όπως «Φωτορεαλιστικό παιδί σε στρατόπεδο προσφύγων». «Τα παιδιά της Ασίας κολυμπούν σε ένα ποτάμι γεμάτο από σκουπίδια» και «Καυκάσιος λευκός εθελοντής παρέχει ιατρικές συμβουλές σε μικρά μαύρα παιδιά σε αφρικανικό χωριό».

Η Adobe πωλεί άδειες χρήσης για τις δύο τελευταίες φωτογραφίες της λίστας για περίπου 60 λίρες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Ο Joaquín Abela, Διευθύνων Σύμβουλος της Freepik, είπε ότι η ευθύνη για τη χρήση τέτοιων ακραίων εικόνων βαρύνει τους καταναλωτές των μέσων ενημέρωσης και όχι πλατφόρμες όπως αυτή που διευθύνει ο ίδιος. Οι φωτογραφίες AI, είπε, δημιουργούνται από την παγκόσμια κοινότητα χρηστών της πλατφόρμας, οι οποίοι μπορούν να λάβουν ένα τέλος αδειοδότησης όταν οι πελάτες της Freepik επιλέξουν να τις αγοράσουν.

Στο παρελθόν, κορυφαίες φιλανθρωπικές οργανώσεις έχουν χρησιμοποιήσει εικόνες που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη . Το 2023, ο ολλανδικός βραχίονας της βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Plan International κυκλοφόρησε ένα βίντεο - καμπάνια κατά των γάμων παιδιών, που περιείχε εικόνες AI.

Πέρυσι, ο ΟΗΕ δημοσίευσε ένα βίντεο στο YouTube με «αναπαραστάσεις» σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις που δημιουργήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο περιελάμβανε μαρτυρία μιας γυναίκας από το Μπουρούντι που περιέγραφε τον βιασμό της από τρεις άνδρες. Το βίντεο αφαιρέθηκε αφού ο Guardian επικοινώνησε με τον ΟΗΕ για σχόλιο.

Ένας εκπρόσωπος του ΟΗΕ δήλωσε: «Το εν λόγω βίντεο, το οποίο δημιουργήθηκε πριν από περισσότερο από ένα χρόνο χρησιμοποιώντας ένα ταχέως εξελισσόμενο εργαλείο, έχει αφαιρεθεί, καθώς πιστεύαμε ότι δείχνει ακατάλληλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους σχετικά με την ακεραιότητα των πληροφοριών, συνδυάζοντας πραγματικό υλικό και σχεδόν πραγματικό περιεχόμενο που δημιουργείται τεχνητά.

«Τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν σταθερά στη δέσμευσή τους να υποστηρίζουν τα θύματα σεξουαλικής βίας που σχετίζεται με συγκρούσεις, μεταξύ άλλων μέσω της καινοτομίας και της δημιουργικής υπεράσπισης».

Τα εργαλεία παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης συχνά αναπαράγουν - και μερικές φορές υπερβάλλουν - ευρύτερες κοινωνικές προκαταλήψεις.

Με πληροφορίες από Guardian