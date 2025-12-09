Αθλητικά στιγμιότυπα μέσα από τον φακό των φωτογράφων του AP.

Ρεκόρ, γκολ, καλάθια, μετάλλια, τρόπαια. Όσο οι αθλητές τα κυνηγούν όλα αυτά, οι φωτογράφοι «ψάχνουν» και τη διαφορετική «γωνία» των στιγμιότυπων σε κάθε λογής αγωνιστικό χώρο. Και το αποτέλεσμα είναι μαγικό.

Αυτή τη μαγεία αποκαλύπτουν και οι κορυφαίες αθλητικές φωτογραφίες που επέλεξε το Associated Press από τη χρονιά που φτάνει στο τέλος της. Είναι απρόσμενες φάσεις και στιγμές από αθλητικές διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο και χάρις στους φωτογράφους δεν πέρασαν απαρατήρητες.

Δείτε μερικές από αυτές τις φωτογραφίες:

O Καταριανός Oumar Doudai Abakar αγωνίζεται στον προκριματικό των 110 μ. εμπόδια του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου στο Τόκιο (AP Photo/Petr David Josek)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Angel Reese των Chicago Sky αντιμέτωπη και με τα μαλλιά της, εκτός από τη Napheesa Collier των Minnesota Lynx, σε ματς του WNBA. (AP Photo/Abbie Parr)

Ο Καναδός Erik Read αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γιγαντιαίου Σλάλομ στη Νορβηγία (AP Photo/Gabriele Facciotti)

Η Daisy Jepkemei του Καζακστάν έχασε το ένα παπούτσι της στον προκριματικό των 3.000 μ. στιπλ του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου στο Τόκιο (AP Photo/Ashley Landis)

Η Γαλλίδα Charlotte Escudero τραβά τα μαλλιά της Νεοζηλανδής Jorja Miller στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου κυπέλλου ράγκμπι γυναικών, στο Λονδίνο (AP Photo/Anthony Upton)

Ο Chase Brown των Cincinnati Bengals «πετά» πάνω από τον Kevin Byard των Chicago Bears σε ματς του NFL )AP Photo/Kareem Elgazzar)

Ο Leroy Sane της Μπάγερν και ο David Raum της Λειψίας διεκδικούν την μπάλα σε ματς της Bundesliga (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Ο RJ Melendez των Mississippi State κάνει- τουλάχιστον- φάουλ στον Jalen Celestine των Baylor, σε ματς του NCAA. (AP Photo/Stephanie Scarbrough)

Η εντυπωσιακή είσοδος του T.J. Watt των Pittsburgh Steelers στον αγωνιστικό χώρο, πριν από ματς του NFL κόντρα στους Buffalo Bills (AP Photo/Matt Freed)

Η Αγγλίδα Lucy Bronze πανηγυρίζει έχοντας στείλει την μπάλα στα δίχτυα στη διαδικασία των πέναλτι στο ματς κόντρα στη Σουηδία, στα προημιτελικά του Euro 2025 γυναικών, στη Ζυρίχη (AP Photo/Martin Meissner)