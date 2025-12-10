Το 88,7% των νοικοκυριών έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ το 89,2% των πολιτών ηλικίας 16–74 ετών το χρησιμοποίησε το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Σημαντικά εμπόδια εξακολουθούν να σκιάζουν την ψηφιακή καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών σύμφωνα με τη νέα Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το 2025.

Ένα στα πέντε άτομα που επιχείρησαν να διαγράψουν διαδικτυακό λογαριασμό αντιμετώπισε προβλήματα είτε λόγω δυσκολίας εντοπισμού της σχετικής διαδικασίας είτε λόγω τεχνικών εμποδίων και παράδοσης δυσανάλογων όρων διαγραφής. Παράλληλα, το 38,7% όσων είχαν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο στο παρελθόν αλλά δεν το χρησιμοποίησαν το πρώτο τρίμηνο του 2025 δήλωσε ότι το βρίσκει «υπερβολικά δύσκολο», ενώ το 71,2% ανέφερε ότι δεν το χρειάστηκε – ενδείξεις επίμονων ψηφιακών ανισοτήτων.

Βαθύτερα ζητήματα αναδεικνύονται και σε θέματα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μόλις το 26,1% των χρηστών δηλώνει ότι διαβάζει την πολιτική προστασίας πριν δώσει στοιχεία στο διαδίκτυο, ενώ σχεδόν ένας στους τρεις ανησυχεί έντονα για το πώς καταγράφονται και αξιοποιούνται οι διαδικτυακές του δραστηριότητες για διαφημιστικούς σκοπούς. Επιπλέον, το 29,3% είδε προσβλητικά ή εχθρικά μηνύματα για άτομα ή ομάδες, με θέματα όπως φυλή, φύλο, θρησκεία και σεξουαλικός προσανατολισμός να κυριαρχούν.

Ανησυχητικό είναι ότι ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού παραμένει εκτός των νέων τεχνολογιών. Περίπου το μισό των πολιτών ηλικίας 16–74 ετών δεν έκανε χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Από αυτούς, το 70,5% δήλωσε ότι «δεν τα χρειάστηκε», το 12,9% δεν γνώριζε πώς να τα χρησιμοποιήσει και το 9,2% δεν ήξερε καν ότι υπάρχουν – δείκτες που υπογραμμίζουν το χάσμα στην κατανόηση και υιοθέτηση των νέων ψηφιακών εργαλείων.

Παρόμοια εικόνα προκύπτει και στον τομέα των συναλλαγών με το Δημόσιο: το 40,9% των πολιτών δεν υπέβαλε ηλεκτρονικά αίτηση ή πιστοποιητικό, με όσους χρειάστηκε να το κάνουν αλλά δεν το έκαναν να επικαλούνται είτε έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων είτε εξάρτηση από τρίτους, καθώς σε ποσοστό 91,9% κάποιος άλλος πραγματοποίησε τη διαδικασία στη θέση τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, πίσω από αυτές τις αδυναμίες, τα στοιχεία αναδεικνύουν και τη σημαντική πρόοδο της χώρας. Το 88,7% των νοικοκυριών έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ το 89,2% των πολιτών ηλικίας 16–74 ετών το χρησιμοποίησε το πρώτο τρίμηνο του 2025. Στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το 72% πραγματοποίησε ψηφιακές συναλλαγές με το Δημόσιο, ποσοστό αισθητά αυξημένο. Ανάλογη άνοδος καταγράφεται και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, με 69,2% των χρηστών να πραγματοποιούν αγορές online – ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με το 2014.