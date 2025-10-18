Είναι η 35η έκρηξη σε λιγότερο από ένα χρόνο. Η λάβα εκτινάχθηκε στα 400 μέτρα.

Το ηφαίστειο Κιλαουέα, ένα από τα πιο ενεργά του κόσμου, στη Χαβάη ξύπνησε ξανά.

Το ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης εκτόξευσε και λάβα από τον κρατήρα της κορυφής του.

Οι εκρήξεις, που σημειώνονται σε ημιτακτά χρονικά διαστήματα από τα τέλη του περασμένου έτους, ενθουσιάζουν τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τους διαδικτυακούς θεατές με τους πίδακες λάβας. Η έκρηξη της Παρασκευής ήταν η 35η έκρηξη του ηφαιστείου από τον Δεκέμβριο.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι όλες αποτελούν μέρος της ίδιας έκρηξης, καθώς το μάγμα ακολουθεί την ίδια διαδρομή προς την επιφάνεια.

Οι πίδακες από τον νότιο αγωγό του κρατήρα στην κορυφή του Κιλαουέα έφτασαν τα 1.300 πόδια (400 μέτρα) στον αέρα, ύψος μεγαλύτερο από το Empire State Building της Νέας Υόρκης, το οποίο έχει πάνω από 100 ορόφους.