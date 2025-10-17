Αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος παρουσίασε στον Αμερικανό ηγέτη χάρτες με πιθανούς στόχους στη Ρωσία, σύμφωνα με πηγή από την ουκρανική αντιπροσωπεία, που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Στους χάρτες, υπάρχουν σημεία πίεσης για την άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία της Ρωσίας, που θα μπορούσαν να μπουν στο στόχαστρο, προκειμένου να αναγκαστεί ο Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο», ανέφερε η ίδια πηγή.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ανάρτησε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία των δύο ηγετών. «Εμείς δεν χάνουμε ανθρώπους, δεν ξοδεύουμε χρήματα, πληρωνόμαστε για τα πυρομαχικά και τους πυραύλους… έχουμε κάνει μια πολύ καλή συμφωνία με το ΝΑΤΟ… δεν είμαστε για αυτό εδώ. Είμαστε για να σώσουμε χιλιάδες ζωές…», ανέφερε η ανάρτηση.

Ο Ζελένσκι ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες

Μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, που διήρκεσε πάνω από δύο ώρες, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημέρωσε τους Ευρωπαίους.

Όταν αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο, ακολούθησε τηλεδιάσκεψη του Ζελένσκι με Ευρωπαίους ηγέτες, δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος. Θα ακολουθήσεδι συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει ο Ζελένσκι.

Διστακτικός ο Τραμπ για τους Tomahawk, ανταλλαγή με drones πρότεινε ο Ζελένσκι

Στις δηλώσεις που έκαναν μετά την άφιξη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι προτιμά να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία δίχως να χρειαστεί να στείλουν οι ΗΠΑ Tomahawk στο Κίεβο. Ο Ζελένσκι του πρότεινε ανταλλαγή των πυραύλων με ουκρανικά drones.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία- παρότι ο Τραμπ δήλωνε το αντίθετο πριν από λίγα 24ωρα. «Πιστεύω ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο. Νομίζω ότι θέλει να κάνει συμφωνία», δήλωσε επανειλημμένα. «Ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος. Ο Ζελένσκι θέλει να τελειώσει. Τώρα πρέπει να το κάνουμε», ανέφερε σε κάποιο σημείο.

Πάντως, όταν τον ρώτησαν εάν ανησυχεί ότι ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, ο Τραμπ είπε: «Ναι, αλλά όλη μου τη ζωή με χρησιμοποιούν οι καλύτεροι και τα πήγα πολύ καλά, οπότε είναι πιθανό, ναι… λίγο χρόνο. Δεν πειράζει. Αλλά νομίζω ότι είμαι αρκετά καλός σε αυτά τα πράγματα.

Σε ό,τι αφορά στους Tomahawk, ο Τραμπ δεν είπε «όχι», αλλά ούτε «ναι», μπροστά στις κάμερες. Εξέφρασε την ελπίδα ότι ο πόλεμος θα τελειώσει χωρίς να χρειαστεί να στείλει η Ουάσινγκτον στο Κίεβο τέτοιους πυραύλους ενώ αρκετές φορές τόνισε πως οι ΗΠΑ χρειάζονται τους Tomahawk.

«Είναι πρόβλημα, χρειαζόμαστε τους Tomahawk και πολλά άλλα όπλα που τους στέλνουμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Ελπίζουμε να μην τους χρειαστούν, να τελειώσει ο πόλεμος χωρίς να τους δώσουμε Tomahaw. Είμαστε σχετικά κοντά σε αυτό», συμπλήρωσε. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα είναι κλιμάκωση ένα χτύπημα βαθιά στη Ρωσία. Εξάλλου, δεν απάντησε όταν ρωτήθηκε εάν η Ουκρανία θα αναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. «Ποτέ δεν ξέρεις. Ο πόλεμος είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Απλά ποτέ δεν ξέρεις με τον πόλεμο», αποκρίθηκε.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η χώρα του τους χρειάζεται και πρότεινε ανταλλαγή των Tomahawk με ουκρανικά drones. Επανέλαβε ότι ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, αλλά είπε στον Τραμπ πως «με τη βοήθειά σας μπορούμε να τερματίσουμε τον πόλεμο».

«Η Ουκρανία έχει drones αλλά όχι Tomahawk, για αυτό τους χρειαζόμαστε. Οι ΗΠΑ έχουν ισχυρή παραγωγή, έχουν Tomahawk και άλλους πυραύλους. Αλλά μπορούν να έχουν τα δικά μας drones, για αυτό μπορούμε να συνεργαστούμε», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος και πρόσθεσε ότι έχει πρόταση για αυτό.

«Ναι, ενδιαφερόμαστε», είπε ο Τραμπ όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε για τα ουκρανικά drones. «Έχουμε πολλά, φτιάχνουμε δικά μας, αλλά αγοράζουμε και από άλλους. Και φτιάχνουν πολύ καλά drones», πρόσθεσε, αλλά υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει τίποτα» σαν τα μαχητικά αεροσκάφη που διαθέτουν οι ΗΠΑ.

Διμερής η συνάντηση στη Βουδαπέστη

Για τη συνάντηση στη Βουδαπέστη, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιθανότατα θα είναι διμερής, αλλά «θα είμαστε σε επαφή με τον Ζελένσκι». «Υπάρχει μεγάλο μίσος ανάμεσα στους δύο, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση», σχολίασε.

Είμαστε έτοιμοι για συνομιλίες με κάθε μορφή, δήλωσε ο Ζελένσκι. «Διμερείς, τριμερείς συνομιλίες, αυτό που έχει σημασία είναι η ειρήνη», τόνισε. «Το πιο σημαντικό για τους Ουκρανούς, που δέχονται κάθε ημέρα επιθέσεις, είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας», υπογράμμισε.