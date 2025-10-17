Ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, κρίσιμη συνάντηση με Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις

Τα έσοδα της Ρωσίας από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου τον Οκτώβριο αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 21%, στα 950 δισ. ρούβλια (11,7 δισ. δολάρια), σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, λόγω χαμηλότερων τιμών και ισχυρότερου ρουβλιού, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters.

Η προβλεπόμενη μείωση θα δημιουργήσει περισσότερες προκλήσεις για τη ρωσική κυβέρνηση, η οποία αντιμετωπίζει ένα αυξανόμενο δημόσιο έλλειμμα στον προϋπολογισμό και έχει αναγκαστεί να αυξήσει τους φόρους για να χρηματοδοτήσει τις κλιμακούμενες στρατιωτικές δαπάνες και εκείνες για την ασφάλεια.

Τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύουν έως και το ένα τέταρτο του προϋπολογισμού της Ρωσίας και αποτελούν την πιο σημαντική πηγή χρημάτων για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε μηνιαία βάση, τα έσοδα του Οκτωβρίου αναμένεται να αυξηθούν κατά 63% λόγω της καταβολής φόρων επί των κερδών από τις εταιρείες, σύμφωνα με τους ίδιους υπολογισμούς. Τα έσοδα τους πρώτους δέκα μήνες του 2025 αναμένεται να μειωθούν κατά 20,5%, στα 7,56 τρισ. ρούβλια.