Ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, κρίσιμη συνάντηση με Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις

Ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, κρίσιμη συνάντηση με Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις Φωτογραφία: ΑΡΧΕΙΟΥ/ AP Photo/Alex Brandon
Οι πύραυλοι Tomahawk στο επίκεντρο της συνάντησης του Ζελένσκι με τον Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο για τρίτη φορά φέτος και στο επίκεντρο είναι οι πύραυλοι Tomahawk που ζητά το Κίεβο από την Ουάσινγκτον.

Live η συνάντηση

{https://www.youtube.com/watch?v=12eSf9HnoNQ}


LIVE

  • «Νέες συμμαχίες για την ελευθερία και την ειρήνη»

    20:17:21

    Ο Αντρίι Γέρμακ, σύμβουλος του Ζελένσκι, ανάρτησε πριν από λίγα λεπτά μια φωτογραφία του μπροστά σε πορτρέτο του Τζορτζ Ουάσινγκτον, στην ουκρανική πρεσβεία και επεσήμανε πως «σφυρηλατούνται νέες συμμαχίες για την ελευθερία και την ειρήνη».

    {https://x.com/AndriyYermak/status/1979233149818163411}

  • Τα επόμενα λεπτά η άφιξη Ζελένσκι

    20:04:43

    Ο Ζελένσκι αναμένεται να φτάσει στον Λευκό Οίκο τα επόμενα λεπτά. Σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα, ο Τραμπ θα παραθέσει γεύμα εργασίας στον Ουκρανό ηγέτη, ενώ αναμένεται να μιλήσουν στους δημοσιογράφους.

  • Μείωση 21% στα έσοδα της Ρωσίας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο

    19:58:28

    Τα έσοδα της Ρωσίας από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου τον Οκτώβριο αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 21%, στα 950 δισ. ρούβλια (11,7 δισ. δολάρια), σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, λόγω χαμηλότερων τιμών και ισχυρότερου ρουβλιού, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters.

    Η προβλεπόμενη μείωση θα δημιουργήσει περισσότερες προκλήσεις για τη ρωσική κυβέρνηση, η οποία αντιμετωπίζει ένα αυξανόμενο δημόσιο έλλειμμα στον προϋπολογισμό και έχει αναγκαστεί να αυξήσει τους φόρους για να χρηματοδοτήσει τις κλιμακούμενες στρατιωτικές δαπάνες και εκείνες για την ασφάλεια.

    Τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύουν έως και το ένα τέταρτο του προϋπολογισμού της Ρωσίας και αποτελούν την πιο σημαντική πηγή χρημάτων για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

    Σε μηνιαία βάση, τα έσοδα του Οκτωβρίου αναμένεται να αυξηθούν κατά 63% λόγω της καταβολής φόρων επί των κερδών από τις εταιρείες, σύμφωνα με τους ίδιους υπολογισμούς. Τα έσοδα τους πρώτους δέκα μήνες του 2025 αναμένεται να μειωθούν κατά 20,5%, στα 7,56 τρισ. ρούβλια.

  • Γιατί η Ουκρανία θέλει Tomahawk και η Ρωσία τους φοβάται

    19:50:34

    Χθες, στην τηλεφωνική επικοινωνία τους, ο Πούτιν προειδοποίησε τον Τραμπ ότι αν δώσει Tomahawk στην Ουκρανία, αυτό δεν θα αλλάξει την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, ωστόσο, «θα προκαλέσουν σημαντική ζημιά στις σχέσεις μεταξύ των χωρών μας, πόσο μάλλον στις προοπτικές μιας ειρηνικής επίλυσης».

    Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ για τα πλεονεκτήματα των πυραύλων Tomahawk και γιατί μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα για τη Ρωσία.

  • Η σχέση μίσους και αγάπης μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

    19:46:39

    Τον περασμένο Φεβρουάριο, η συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι εξελίχθηκε σε καβγά στο Οβάλ γραφείο, μπροστά στις κάμερες.

    Η δεύτερη επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, τον Αύγουστο μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες, πήγε πολύ καλύτερα.

    Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ για τη σχέση μίσους και αγάπης μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι.

