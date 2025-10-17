Η πορεία της σχέσης Τραμπ - Ζελένσκι τους τελευταίους μήνες, ενόψει της αποψινής συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σήμερα τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι- για τρίτη φορά- στον Λευκό Οίκο. Και η σχέση του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του έχει κάνει στροφή 180 μοιρών τους τελευταίους μήνες: από τις φωνές στο Οβάλ γραφείο τον Φεβρουάριο, στη συζήτηση που αναμένεται να κάνουν σήμερα για τους πυραύλους Tomahawk.

Η συνάντηση (στις 20:00 ώρα Ελλάδας) θα γίνει μία ημέρα μετά το τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια του οποίου συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη, χωρίς να έχει οριστεί ημερομηνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε σε ανάρτηση ότι στο τηλεφώνημα επιτεύχθηκε «μεγάλη πρόοδος» και θα ενημερώσει σήμερα τον Ζελένσκι για τη συζήτηση. Ωστόσο, στο τηλεφώνημα- σύμφωνα με το Κρεμλίνο- ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι «οι πύραυλοι Tomahawk δεν θα αλλάξουν την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, αλλά θα προκαλέσουν σημαντική ζημιά στις σχέσεις μεταξύ των χωρών μας, πόσο μάλλον στις προοπτικές μιας ειρηνικής επίλυσης».

{https://x.com/WhiteHouse/status/1978874888648536178}

Ενόψει της σημερινής συνάντησης του Τραμπ με τον Ζελένσκι, το Axios θυμίζει την «πορεία» της σχέσης των δύο ηγετών τους τελευταίους μήνες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

19 Φεβρουαρίου: Ο «δικτάτορας» Ζελένσκι

Λίγες εβδομάδες πριν από τη συνάντησή τους στο Οβάλ γραφείο, ο Τραμπ αποκάλεσε τον Ζελένσκι «δικτάτορα χωρίς εκλογές». Η νομοθεσία της Ουκρανίας, όπως και των ΗΠΑ, προβλέπει αναβολή των εκλογών σε περίοδο πολέμου.

«Αγαπώ την Ουκρανία, αλλά ο Ζελένσκι έχει κάνει απαίσια δουλειά, η χώρα του είναι κατεστραμμένη και εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πεθάνει χωρίς να χρειάζεται. Και συνεχίζεται αυτό», είχε γράψει τότε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

28 Φεβρουαρίου: Η εκρηκτική συνάντηση

Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο για να συζητήσει με τον Τραμπ τη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες. Όμως, η συνάντηση πήρε απρόσμενη εξέλιξη, με τον Αμερικανό πρόεδρο να βάζει τις φωνές στον Ουκρανό ομόλογό του, μπροστά στις κάμερες.

Ο Τραμπ τον κατηγόρησε ότι «τζόγαρε» με το ενδεχόμενο ενός τρίτου Παγκοσμίου πολέμου, ενώ και ο Τζ. Ντ. Βανς επιτέθηκε στον Ζελένσκι, που τελικά αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο χωρίς να υπογραφεί η συμφωνία.

Μετά τη συνάντηση ο Τραμπ τον κατηγόρησε ότι «έδειξε ασέβεια στις ΗΠΑ και το Οβάλ γραφείο», συμπληρώνοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος «μπορεί να επιστρέψει όταν θα είναι έτοιμος για ειρήνη».

{https://www.youtube.com/watch?v=v_kTNIYsFnQ&t=191s}

23 Απριλίου: Τελείωσέ το

Ο Τραμπ είπε ότι ο Ζελένσκι δεν έχει «χαρτί να παίξει», όταν το Κίεβο απέρριψε ειρηνευτική συμφωνία που προέβλεπε ότι η Κριμαία θα αναγνωριζόταν ως ρωσικό έδαφος, ενώ θα μπλόκαρε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

«Η Ουκρανία δεν θα αναγνωρίσει νομικά την κατοχή της Κριμαίας. Δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσουμε. Είναι ενάντια στο σύνταγμά μας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξέσπασε στο Truth Social. «Οι εμπρηστικές δηλώσεις όπως εκείνες του Ζελένσκι είναι αυτές που κάνουν τόσο δύσκολη την επίλυση αυτού του πολέμου. Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία, αλλά ο άνθρωπος που “δεν έχει χαρτί να παίξει” θα πρέπει τώρα, επιτέλους να το τελειώσει», έγραψε.

26 Απριλίου: Τα 15 λεπτά στη Ρώμη

Έπειτα από λίγες ημέρες οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της κηδείας του πάπα Φραγκίσκου, προκειμένου να συζητήσουν για την ειρήνη.

Η συνάντηση στη βασιλική του Αγίου Πέτρου ήταν η πρώτη φορά που μιλούσαν μετά την εκρηκτική συνάντηση στο Οβάλ γραφείο. Ο Λευκός Οίκος έκανε λόγο για «πολύ παραγωγική συνάντηση».

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο Τραμπ επέκρινε τον Πούτιν στο Truth Social. «Με κάνει να σκέφτομαι ότι ίσως δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο, απλά με παραπλανά και πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά μέσω τραπεζικών ή δευτερογενών κυρώσεων; Υπερβολικά πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν», έγραψε.

25 Μαΐου: «Ό,τι βγαίνει από το στόμα του προκαλεί προβλήματα»

Νέα σφοδρή κριτική του Τραμπ στον Πούτιν, μέσω του Truth Sosial, έπειτα από μία ακόμα αιματηρή επίθεση στην Ουκρανία και το γεγονός ότι δεν δεσμευόταν για κατάπαυση του πυρός.

«Έχει τρελαθεί τελείως! Σκοτώνει άσκοπα πολλούς ανθρώπους και δεν μιλάω μόνο για στρατιώτες», έγραψε. Όμως, τα έβαλε και με τον Ζελένσκι, αναφέροντας πως «ό,τι βγαίνει από το στόμα του προκαλεί προβλήματα. Δεν μου αρέσει, καλύτερα να σταματήσει».

1η Ιουλίου: Παύση στις αποστολές όπλων

Το Πεντάγωνο διέκοψε κάποιες αποστολές πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων αεράμυνας, έπειτα από επανεξέταση του υπουργείου Άμυνας για τη στρατιωτική βοήθεια σε άλλες χώρες.

Την εβδομάδα που ακολούθησε το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα στείλει επιπλέον όπλα στο Κίεβο, αφού ο Τραμπ είπε στον Ζελέσκι πως οι ΗΠΑ θέλουν να βοηθήσουν την Ουκρανία να αντιμετωπίσει τις κλιμακούμενες επιθέσεις του Πούτιν.

14 Ιουλίου: Τελεσίγραφο 50 ημερών και όπλα 10 δισ. δολαρίων

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει στο ΝΑΤΟ όπλα αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία θα καταλήξουν στην Ουκρανία. Επίσης, έστειλε τελεσίγραφο στη Μόσχα να συμφωνήσει για κατάπαυση πυρός σε 50 ημέρες, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με δευτερογενείς δασμούς 100%.

18 Αυγούστου: Ο Ζελένσκι ξανά στην Ουάσινγκτον, με ενισχύσεις

Μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα, που δεν οδήγησε σε σημαντικές εξελίξεις, ο Ζελένσκι πήγε ξανά στην Ουάσινγκτον, αυτή τη φορά συνοδευόμενος από Ευρωπαίους ηγέτες.

Από τη συνάντηση δεν προέκυψαν σημαντικές συμφωνίες, αλλά ήταν πολύ πιο φιλική από την προηγούμενη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στο Οβάλ γραφείο.

17 Οκτωβρίου: Τρίτη επίσκεψη Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος είναι ξανά στην Ουάσινγκτον, από την Πέμπτη. Στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης στον Λευκό Οίκο είναι οι πύραυλοι Tomahawk που ζητά από τις ΗΠΑ.

Φωτογραφίες: AP