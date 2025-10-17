Παρά τις «απειλές» κατά καιρούς στη Ρωσία, ο Τραμπ συνεχίζει να δίνει ευκαιρίες στον Πούτιν την ώρα που ο Ζελένσκι επιστρέφει στον Λευκό Οίκο για τρίτη φορά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να συναντηθεί στις 20:00 (ώρα Ελλάδος) με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή για να συζητήσουν συμφωνίες για όπλα, ειδικά για τους πυραύλους Tomahwk σύμφωνα με πληροφορίες, και τις προοπτικές για ειρήνη, μόλις μία μέρα μετά το δίωρο τηλεφώνημα Τραμπ - Πούτιν.

Ο Ζελένσκι έφτασε από την Πέμπτη ήδη στην Ουάσιγκτον με στόχο να κερδίσει περισσότερη αμερικανική υποστήριξη, καθώς ο Τραμπ έχει θέσει το ενδεχόμενο να παράσχει στην Ουκρανία πυραύλους Tomahawk ικανούς να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία.

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1979087783441387897}

Ωστόσο, μετά από μια δίωρη «παραγωγική» κατά τον Τραμπ τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να αιωρείται το ενδεχόμενο συμφωνίας για τους Tomahawk, υπονοώντας ότι βασίζεται και πάλι σε περαιτέρω συνομιλίες με τον Πούτιν για την επίλυση του πολέμου. Ανακοίνωσε επίσης και συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του στη Βουδαπέστη, χωρίς να αποκαλύψει την ημερομηνία διεξαγωγής της.

Ωστόσο αυτή η κατάσταση που έχει να αντιμετωπίσει ο Ζελένσκι δεν είναι καινούρια. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα καθυστερήσει την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία και έχει αναβάλει την παροχή επιπλέον βοήθεια προς το Κίεβο, ενώ δίνει στον Πούτιν ευκαιρίες να διαπραγματευτεί κάτι που δεν θα αποφέρει εμφανή πρόοδο, όπως σχολιάζουν τα διεθνή Μέσα.

{https://twitter.com/WhiteHouse/status/1978874888648536178}

Σε αυτή την περίπτωση, ο Τραμπ ενεργοποιεί ξανά τις ειρηνευτικές του απόπειρες μετά την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα, και έχει καταστήσει σαφές ότι βλέπει τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία ως τον επόμενο στόχο του. Την τελευταία εβδομάδα, είχε θέσει την πιθανότητα πώλησης των Tomahawk ως έναν μοχλό πίεσης - τουλάχιστον σε επικοινωνιακό επίπεδο - προκειμένου να αναγκάσει τον Πούτιν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Τρίτη επίσκεψη Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Η επίσκεψη Ζελένσκι είναι η τρίτη στο Οβάλ Γραφείο από την ανάληψη της δεύτερης θητείας του Αμερικανού προέδρου και η έκτη συνολικά φέτος που τον συναντά, υπογραμμίζοντας τις επίμονες προσπάθειες του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι να κερδίσει την υποστήριξη του Τραμπ, ακόμη και μετά από εκείνη την αλησμόνητη καταστροφική συνάντηση στα τέλη Φεβρουαρίου, στην οποία ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς τον επέκριναν επειδή δεν έδειξε στις ΗΠΑ αρκετή ευγνωμοσύνη.

«Υπάρχει πλέον μια πολύ ισχυρή δυναμική για ειρήνη στον κόσμο, μετά τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας αυτή την εβδομάδα.

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1979079990139379740}

Ο Ζελένσκι προσπαθεί να κατευθύνει τον Τραμπ προς μία και μόνο κατεύθυνση για τον τερματισμό του πολέμου: λιγότερες συνομιλίες και περισσότερες παραδόσεις όπλων για να χτυπήσει τη Ρωσία και να την αναγκάσει να διαπραγματευτεί σοβαρά.

Υπόθεση Tomahawk

Τις τελευταίες ημέρες, έχει ασκήσει πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ για τους αμερικανικής κατασκευής πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι θα ενισχύσουν την ικανότητα της Ουκρανίας να διεξάγει επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εντός της εδαφικής ακεραιότητας της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι θέλει επίσης να εξασφαλίσει περισσότερες αεράμυνες για να προστατεύσει την Ουκρανία από ρωσικές επιθέσεις, οι οποίες τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταστρέψει σοβαρά το ουκρανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1979072503612907684}

Αλλά μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία την Πέμπτη με τον Πούτιν, ο Τραμπ φάνηκε να τονίζει τους κινδύνους της παροχής Tomahawk στην Ουκρανία και να υπαναχωρεί. «Είναι ένα άγριο, επιθετικό, απίστευτα καταστροφικό όπλο», είπε αναγνωρίζοντας ότι είχε συζητήσει το θέμα με τον Πούτιν. «Κανείς δεν θέλει να τους χτυπήσει Tomahawk». Επισήμανε ότι μίλησε λίγο με τον Πούτιιν για τους Tomahwak και κατά τον Τραμπ στον Ρώσο πρόεδρο δεν αρέσει καθόλου η ιδέα να τους έχει η Ουκρανία. «Είναι πολύ ζωτικής σημασίας. Είναι πολύ ισχυρά όπλα, ακριβείας. Είναι πολύ καλά. Αλλά τα χρειαζόμαστε κι εμείς. Οπότε, δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό», δήλωσε ο Τραμπ μετά τη συνομιλία με τον Πούτιν σε δημοσιογράφους.

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1979057326364451073}

Το Κρεμλίνο έχει προειδοποιήσει την Ουάσινγκτονκατά της πώλησης των όπλων, λέγοντας ότι αυτό θα αποτελούσε σοβαρή κλιμάκωση για τον πόλεμο. Ακόμα κι αν ο Τραμπ συμφωνήσει σε περισσότερες πωλήσεις όπλων, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί πολλούς Tomahawkγια να κάνει τη διαφορά. Με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των πυραύλων να κοστίζουν περίπου 2,5 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία, θα είναι δύσκολο να βρεθούν τα χρήματα για να τους αγοράσει.

Η Ουκρανία ελπίζει να βασιστεί σε ένα νέο σύστημα προμηθειών του ΝΑΤΟ χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκά χρήματα για την αγορά αμερικανικών όπλων. Όπλα αξίας περίπου 2 δισ. δολαρίων έχουν ήδη εξασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο ενώ αυτή την εβδομάδα, 10 ακόμη ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ υπέγραψαν για να συμμετάσχουν στο σχέδιο.

Μια υψηλού επιπέδου ουκρανική αντιπροσωπεία βρέθηκε στην Ουάσιγκτον νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για να θέσει τις βάσεις πριν από την επίσκεψη Ζελένσκι και τα μέλη της συναντήθηκαν με στελέχη της Raytheon, της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής πυραύλων Tomahawk, καθώς και με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ζελένσκι έφτασε στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη και συναντήθηκε επίσης με εκπροσώπους της Raytheon.