Τι λέει το Κρεμλίνο για τη συνομιλία του Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε μεν να ξεκινήσει η προετοιμασία για μια νέα συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο πως εάν δώσει πυραύλους Tomahawk στην Ουκρανία, τότε αυτό θα προκαλέσει σημαντική ζημιά στις σχέσεις Ουάσινγκτον- Μόσχας.

Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών διήρκεσε περίπου 2,5 ώρες. Ήταν το όγδοο τηλεφώνημα του Πούτιν με τον Τραμπ φέτος και έγινε με ρωσική πρωτοβουλία, ανακοίνωσε η Μόσχα. Η χρονική στιγμή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αύριο ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Ο Ουκρανός ηγέτης ζητά πυραύλους Tomahawk από τις ΗΠΑ και ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα. Ωστόσο, ο Πούτιν τον προειδοποίησε ότι μια τέτοια κίνηση θα βλάψει τις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και θα πλήξει τις πιθανότητες ειρηνικής επίλυσης του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επανέλαβε τη θέση του ότι οι πύραυλοι Tomahawk δεν θα αλλάξουν την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, αλλά θα προκαλέσουν σημαντική ζημιά στις σχέσεις μεταξύ των χωρών μας, πόσο μάλλον στις προοπτικές μιας ειρηνικής επίλυσης», δήλωσε ο συνεργάτης του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ, στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Κρεμλίνο για την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών.

Ο Πούτιν «τόνισε το ενδιαφέρον της Ρωσίας για την επίτευξη μιας ειρηνικής, πολιτικής και διπλωματικής λύσης». Ακόμα, δήλωσε στον Τραμπ ότι οι ρωσικές δυνάμεις «διατηρούν την πλήρη στρατηγική πρωτοβουλία κατά μήκος του μετώπου» στην Ουκρανία. Υπό αυτές τις συνθήκες «το καθεστώς του Κιέβου καταφεύγει σε τρομοκρατικές μεθόδους- πλήττοντας πολιτικούς στόχους και ενεργειακές υποδομές- στις οποίες είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε», επεσήμανε ο Πούτιν, σύμφωνα με τον Ουσάκοφ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την πλευρά του, ο Τραμπ «τόνισε επανειλημμένα την ανάγκη να επιτευχθεί γρήγορα ειρήνη στην Ουκρανία». Το γεγονός ότι αυτή η σύγκρουση έχει αποδειχθεί η πιο δύσκολη σε όλες τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου «ήταν εμφανής στις δηλώσεις του» καθ’όλη τη διάρκεια της συνομιλίες. «Και, φυσικά, ανέφερε τις επιτυχίες του στην επίλυση οκτώ άλλων συγκρούσεων», ανέφερε το Κρεμλίνο.

Ο Τραμπ πρότεινε στον Πούτιν συνάντηση στη Βουδαπέστη

Σε ό,τι αφορά στη συνάντηση, στην ανάρτηση που έκανε μετά το τηλεφώνημα, ο Τραμπ την έθεσε ως κάτι δεδομένο. «Συμφωνήσαμε ότι θα υπάρξει συνάντηση υψηλόβαθμων συμβούλων μας, την επόμενη εβδομάδα. Επικεφαλής των αρχικών συναντήσεων για τις ΗΠΑ θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με διάφορους άλλους που θα οριστούν. Ο τόπος συνάντησης θα καθοριστεί. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος Πούτιν κι εγώ θα συναντηθούμε στη Βουδαπέστη», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

{https://x.com/WhiteHouse/status/1978874888648536178}

Από την άλλη το Κρεμλίνο ανέφερε: «Οι πρόεδροι συζήτησαν την πιθανότητα διεξαγωγής μιας ακόμη συνάντησης αυτοπροσώπως. Αυτή είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική στιγμή. Συμφωνήθηκε ότι οι εκπρόσωποι των δύο χωρών θα ξεκινήσουν αμέσως την προετοιμασία για μια σύνοδο κορυφής, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, για παράδειγμα, στη Βουδαπέστη».

Ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Σεργκέι Λαβρόφ θα συνομιλήσουν τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να προετοιμάσουν τη συνάντηση των προέδρων, δήλωσε ο Γιούρι Ουσάκοφ. Το πότε θα γίνει η συνάντηση θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, συμπλήρωσε.

Εξάλλου, ο Τραμπ ήταν εκείνος που πρότεινε τη Βουδαπέστη για τη συνάντηση και ο Πούτιν αποδέχθηκε αμέσως, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις «τεράστιες δυνατότητες» για οικονομική συνεργασία ΗΠΑ-Ρωσίας, μετά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ακόμα ο Ουσάκοφ.

Τέλος, για το Κρεμλίνο η συζήτηση ήταν «εξαιρετικά κατατοπιστική και ειλικρινής», όπως και «πολύ χρήσιμη», ενώ οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή.