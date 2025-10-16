Σκοπός της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη είναι «για να δούμε αν μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον άδοξο» πόλεμο είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζοντας την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η συνομιλία τους διήρκησε πάνω από δύο ώρες, όπως τόνισε και η Εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, λίγο μετά την κοινοποίηση της είδησης από τον ίδιο τον Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν «καλή και παραγωγική», ενώ ανακοίνωσε ότι «ανώτατοι αξιωματούχοι» και από τις δύο χώρες θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ θα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώ ο τόπος της συνάντησης δεν έχει ακόμη καθοριστεί, σύμφωνα με τον Τραμπ.

«Ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε στη συνέχεια σε μια περιοχή που έχουμε συμφωνήσει, στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον «άδοξο» πόλεμο, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», είπε ο Τραμπ χωρίς να ορίσει την ημερομηνία ωστόσο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ακόμα ότι σκοπεύσει να συζητήσει με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα μεταβεί την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, τα όσα είπε με τον Πούτιν. «Ο Πρόεδρος Ζελένσκι και εγώ θα συναντηθούμε αύριο, στο Οβάλ Γραφείο, όπου θα συζητήσουμε τη συνομιλία μου με τον Πρόεδρο Πούτιν και πολλά άλλα. Πιστεύω ότι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος με τη σημερινή τηλεφωνική συνομιλία» κατέληξε ο Τραμπ.

Μεταξύ άλλων ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Πούτιν τον συνεχάρη για την επιτυχία του στην επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή «κάτι που όπως είπε ονειρευόταν για δεκαετίες. Πραγματικά πιστεύω πως η επιτυχία στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις για τη λήξη του πολέμου Ρωσίας- Ουκρανίας».

Ο Τραμπ είπε ακόμα ότι ο Πούτιν ευχαρίστησε την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ γαι την εμπλοκή της στο θέμα της επανένωσης παιδιών από την Ουκρανία με τις οικογένειές τους, κάτι για το οποίο μίλησε από τον Λευκό Οίκο πριν από λίγες ημέρες και η ίδια η Μελάνια Τραμπ ενώ είπε ότι αυτή η επαφή θα συνεχίσει.

Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με τον Τραμπ μίλησαν επίσης και για τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ- Ρωσίας μετά τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Όρμπαν: Είμαστε έτοιμοι

«Η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού και Ρώσου προέδρου είναι σπουδαία νέα για τους ειρηνικούς λαούς του κόσμου. Είμαστε έτοιμοι» έγραψε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν σε ανάρτησή του στο X εώ μοιράστηκε στον λογαριασμό του και την ανάρτηση του Τραμπ.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνομιλίας Τραμπ - Πούτιν η Εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, ανέφερε ότι η συζήτηση των δύο ανδρών «διήρκεσε περισσότερο από δύο ώρες». Μιλώντας σε δημοσιογράφους επανέλαβε πολλά από όσα έγραψε στην ανάρτησή του ο Τραμπ περί «καλής και παραγωγικής» συζήτησης και ότι αισθάνεται ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος».

Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν όταν ο Ζελένσκι επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο την Παρασκευή είπε τονίζοντας πως ο Τραμπ «αξίζει μεγάλης αναγνώρισης» για την επιδίωξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων τόσο σύντομα, μετά τη μεσολάβηση για την εκεχειρία στη Γάζα.

Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Την Παρασκευή ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας των Ουκρανών να στρέψουν την προσοχή της κυβέρνησης από τη Μέση Ανατολή στη Ρωσία. Οι δύο πρόεδροι θα συζητήσουν το αίτημα του Κιέβου για Tomahawks και άλλα πρόσθετα οπλικά συστήματα και συστήματα αεράμυνας, την ενεργειακή ανθεκτικότητα και την αυξημένη συνεργασία στην παραγωγή drone, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι θα πραγματοποιήσουν διμερείς συζητήσεις πριν από τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο. «Έχουμε πολλές ουκρανικές αντιπροσωπείες που εργάζονται για να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της συνάντησης των ηγετών αυτή την Παρασκευή», δήλωσε στο Politico η Όλγα Στεφανίσινα, η νέα πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ.

«Πρόκειται για μια εντελώς νέα μορφή εμπλοκής: στρατιωτικές ομάδες εργάζονται εδώ και δύο εβδομάδες. Οι αντιπροσωπείες της οικονομίας και της ενέργειας επικεντρώνονται στον μετριασμό των επιπτώσεων των ρωσικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, κινητοποιώντας τη συμμετοχή των ΗΠΑ στην προμήθεια φυσικού αερίου».

Ο Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα σε Ουκρανούς δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ τον συμβούλεψε να συναντηθεί με εταιρείες ενέργειας όταν θα βρίσκεται στην Ουάσινγκτον. Ο Ουκρανός ηγέτης σκοπεύει επίσης να μιλήσει με στρατιωτικές εταιρείες και ηγέτες του Κογκρέσου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Κορυφαία προτεραιότητα για τον Ζελένσκι ωστόσο θα είναι η προστασία των ουκρανικών υποδομών από τις συνεχιζόμενες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, είπε, αν και δεν ανέφερε με ποιον συγκεκριμένα θα συναντηθεί στο ταξίδι του.

Ο Τραμπ έχει συχνά δηλώσει πως ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας ήταν πολύ πιο δύσκολο θέμα να λυθεί από ό,τι είχε αρχικά σκεφτεί, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει τώρα που η κυβέρνηση είναι αισιόδοξη μετά την επιτυχία της στη Μέση Ανατολή.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία του να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όπως ακριβώς απελευθέρωσε τους ομήρους και τερμάτισε τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς», δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.