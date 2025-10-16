Ο Πούτιν σίγουρα δεν είναι πιο γενναίος από τη Χαμάς ή οποιονδήποτε άλλο τρομοκράτη, έγραψε μεταξύ άλλων ο Ζελένσκι.

«Ήδη στην Ουάσινγκτον» έγραψε σε ανάρτηση του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του ενημερώνοντας ότι έχει ήδη φτάσει στις ΗΠΑ για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο.

«Σήμερα, έχω συναντήσεις με εκπροσώπους εταιρειών που ασχολούνται με την άμυνα, παραγωγών ισχυρών όπλων που μπορούν σίγουρα να ενισχύσουν την άμυνά μας. Συγκεκριμένα, θα συζητήσουμε πρόσθετες προμήθειες συστημάτων αεράμυνας. Θα συναντηθώ επίσης σήμερα με εκπροσώπους αμερικανικών εταιρειών ενέργειας. Τώρα, καθώς η Ρωσία ποντάρει στην τρομοκρατία εναντίον του ενεργειακού μας τομέα και πραγματοποιεί καθημερινές επιθέσεις, εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας» έγραψε ο Ζελένσκι αναρτώνατς και βίντεο από την άφιξή του.

«Αύριο, έχω συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ - και αναμένουμε ότι η δυναμική της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του πολέμου που επιτεύχθηκε στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ο Πούτιν σίγουρα δεν είναι πιο γενναίος από τη Χαμάς ή οποιονδήποτε άλλο τρομοκράτη. Η γλώσσα της δύναμης και της δικαιοσύνης αναπόφευκτα θα λειτουργήσει και εναντίον της Ρωσίας. Μπορούμε ήδη να δούμε ότι η Μόσχα σπεύδει να επαναλάβει τον διάλογο μόλις άκουσε για τους Tomahwak» συνέχισε ο Ζελένσκι.

Κατάληξε στην ανάρτησή του λέγοντας πως «Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση παρά μόνο η ειρήνη και η αξιόπιστα εγγυημένη ασφάλεια, και είναι ζωτικής σημασίας να προστατευθούν οι άνθρωποι από τις ρωσικές επιθέσεις το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ όλους όσοι βοηθούν!».

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1978907572234047806}