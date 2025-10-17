Η Γάζα αναφέρεται για πρώτη φορά ως στρατηγικό έπαθλο σε μια αιγυπτιακή επιγραφή του Φαραώ Τούθμωσι Γ΄ τον 15ο αιώνα π.Χ., με τον όρο Ghazzati.

Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός φέρνει μια κάποια ειρήνη στην κόλαση που ζουν οι κάτοικοι στη Γάζα, αλλά «ίσως είναι καιρός να κάνουμε έναν απολογισμό όλων όσων έχουν χαθεί», σχολιάζει ο Guardian.

Σε ένα αφιέρωμα για τη Γάζα, αναμφίβολα πρωταρχική σημασία έχει το ανθρώπινο κόστος. Αυτό που επιτροπή του ΟΗΕ αναγνωρίζει ως γενοκτονία. Αλλά ο Guardian σημειώνει στο άρθρο του πως λίγοι γνωρίζουν πόσο πλούσια ιστορία και αρχαιολογικοί θησαυροί έχουν επίσης καταστραφεί σε αυτούς τους φρικτούς μήνες του πολέμου. Η ευρέως διαδεδομένη φήμη ότι η Γάζα δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα τεράστιο camp προσφύγων που χτίστηκε σε ένα πρόσφατα κατοικημένο τμήμα της ερήμου, είναι παντελώς λάθος. Στην πραγματικότητα, η Γάζα είναι ένα από τα παλαιότερα αστικά κέντρα στον πλανήτη.

Η εκλιπούσα πρώην ισραηλινή πρωθυπουργός Γκόλντα Μέιρ είχε δηλώσει ότι «δεν υπήρχε λαός των Παλαιστινίων» και έκανε τεράστιο λάθος. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Η Παλαιστίνη είναι ένα από τα παλαιότερα τοπωνύμια της ανθρωπότητας και τα αρχεία για έναν λαό που πήρε το όνομά του από αυτήν είναι τόσο παλιά όσο η αλφάβητος.

Η Παλαιστίνη ήταν ένα καθιερωμένο όνομα για την ακτή μεταξύ Αιγύπτου και Φοινίκης, που χρονολογείται τουλάχιστον από τη 2η χιλιετία π.Χ.: τα αρχαία αιγυπτιακά κείμενα αναφέρονται στον όρο «Peleset» περίπου από το 1450 π.Χ., οι ασσυριακές επιγραφές στο «Palashtu» περίπου το 800 π.Χ. και ο Ηρόδοτος κάπου το 480 π.Χ. έγραφε για την «Παλαιστίνη».

Υπήρξε επίσης ένας κρίσιμος στρατηγικός και οικονομικός κόμβος: ένα συχνά απίστευτα πλούσιο και ακμάζον λιμάνι από το οποίο τα μπαχαρικά, το θυμίαμα, τα αρώματα και τα κρασιά της δυτικής Ασίας εξάγονταν στην Ελλάδα και τη Ρώμη. Ήταν το τέλος της διαδρομής των καραβανιών από την Αραβία μέσω Πέτρας καθώς και ένα φρούριο που φύλαγε τη στρατηγικά κρίσιμη διαδρομή, η οποία οδηγούσε από τις ακτές της ανατολικής Μεσογείου στην Αίγυπτο.

Κάθε δύναμη στη Μέση Ανατολή ήθελε πάντα να κα τέχει τη Γάζα

Οι ταξιδιώτες που επισκέφτηκαν τη Γάζα ανά τους αιώνες έχουν συχνά σχολιάσει την γονιμότητα της βλάστησής της και την ποικιλομορφία της γεωργίας της, προϊόντα των υπόγειων υδάτων της και του μεσογειακού κλίματος. Αυτό επέτρεψε στους κατοίκους της Γάζας να καλλιεργούν τα εξαιρετικά σταφύλια που για πολλούς αιώνες μετατράπηκαν σε ένα πολύ φημισμένο γλυκό κρασί, το Château d’Yquem του κλασικού κόσμου. Μια έκθεση με τις αρχαιότητες της Γάζας που έχουν διασωθεί και εκτίθεται αυτή τη στιγμή στο Ινστιτούτο Αραβικού Κόσμου στο Παρίσι ανοίγει με μια υπέροχη επίδειξη των χαρακτηριστικών «τορπιλοβόλων» στα οποία οι κάτοικοι της Γάζας τοποθετούσαν το κρασί τους. Ακόμα και τον 6ο αιώνα μ.Χ., αυτοί οι αμφορείς έφταναν μέχρι τη Μεροβίγγεια Γαλλία και την Αγγλοσαξονική Αγγλία.

Κάθε δύναμη στη Μέση Ανατολή ήθελε πάντα να κατέχει τη Γάζα και να την κατακτήσει, και με το πέρασμα των αιώνων η διαδοχή αυτή των αυτοκρατοριών είναι τεράστια: πρώτα οι Αιγύπτιοι, οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Πέρσες, οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι, και αργότερα οι Ομεϋάδες, οι Μαμελούκοι, οι Τούρκοι και οι Βρετανοί. Πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες για τις εγχώριες πολιορκητικές απόπειρες των γύρω λαών, αιώνα με τον αιώνα. Η πίστη τους εξελίχθηκε αργά από τον παγανισμό στις τρεις Αβρααμικές θρησκείες και η κυρίαρχη γλώσσα των ντόπιων άλλαξε από τα Αραμαϊκά στα Ελληνικά και στη συνέχεια στα Αραβικά.

Οι κάτοικοι και το DNA

Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι το DNA των διαφορετικών λαών που έζησαν εδώ παρέμεινε αρκετά συνεπές κατά τη διάρκεια των αιώνων. Οι σύγχρονοι κάτοικοι αυτής της γης, τόσο οι Εβραίοι όσο και οι Παλαιστίνιοι, μοιράζονται το ίδιο μείγμα ομάδων DNA με τους λαούς που έζησαν εδώ την εποχή του χαλκού. Οι μικρές Σαμαρειτικές και Παλαιστινιακές Χριστιανικές μειονότητες, οι τελευταίοι απόγονοι των πρώτων Χριστιανών, παρουσιάζουν γενετικά πρότυπα που είναι ιδιαίτερα κοντά σε αυτά που εξάγονται από αρχαίους σκελετούς.

Παρόλο που η πόλη παρέμεινε ένα ισχυρό κέντρο παγανισμού πολύ μετά από άλλες πόλεις στην περιοχή, η παραλία της ήταν επίσης η έδρα των πρώτων μοναστηριών της Παλαιστίνης, καθώς οι οπαδοί του Αγίου Αντωνίου της Αιγύπτου μετανάστευσαν εκεί φέρνοντας το μοναστικό κίνημα στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνει ο Guardian.

Σύντομα «η έρημος έγινε πόλη» καθώς ξεπηδούσαν μοναστήρια σε όλη την περιοχή. Το 406 η αυτοκράτειρα Ευδοξία παρείχε τα κεφάλαια για έναν καθεδρικό ναό για τη Γάζα, και μέχρι το τέλος του έκτου αιώνα, χτίστηκε η περίφημη εκκλησία του Αγίου Σεργίου.

Σημαντικό σημείο καμπής για την ιστορία της περιοχής ήταν η αραβική κατάκτηση, αλλά σύμφωνα με πολλούς ιστορικούς και αρχαιολόγους που ειδικεύονται σε αυτήν την περίοδο, η κατάκτηση είναι σχεδόν αόρατη αρχαιολογικά. Τα σωζόμενα έγγραφα από την περίοδο δείχνουν ότι για πολλά χρόνια μετά, η Γάζα παρέμεινε ως διοικητικό κέντρο της περιοχής και οι ελληνόφωνοι Χριστιανοί συνέχισαν να διοικούν. Ο γιος και εγγονός δύο από τους πρώτους επικεφαλής των Ουμαγιάδων Χαλίφων, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πέθανε στο μοναστήρι του Μαρ Σαμπά, όχι πολύ μακριά από τη Γάζα, στην έρημο της Ιουδαίας.

Με τον καιρό, οι κάτοικοι της Παλαιστίνης αποδέχτηκαν τη γλώσσα, τη διακυβέρνηση και τη θρησκεία των νέων κυρίων τους. Αλλά ήταν μια σταδιακή διαδικασία μετάβασης, κατά τη διάρκεια πολλών αιώνων και όχι ένα ξαφνικό καταστροφικό τέλος του πολιτισμού. Οι Άραβες κατακτητές ήταν μια μικρή στρατιωτική ελίτ. Οι ντόπιοι παρέμειναν σχεδόν οι ίδιοι.

Η Γάζα συνέχισε να ακμάζει κατά την περίοδο των Σταυροφοριών, όταν παραδόθηκε στους Ναΐτες Ιππότες για να φυλάνε τα σύνορα με την Αίγυπτο. και ακόμη περισσότερο αφότου οι Μαμελούκοι εκδίωξαν τους Σταυροφόρους και γέμισαν τη Γάζα με τζαμιά και καραβανσεράι. Κατά την οθωμανική περίοδο, η Γιάφα και η Άκρα ανέλαβαν τη θέση της Γάζας ως τα πιο ακμάζοντα λιμάνια της περιοχής, από τα οποία γινόταν το εμπόριο για το βαμβάκι της Γαλιλαίας και τα πορτοκάλια της Γιάφα. Αλλά η Γάζα παρέμεινε ένα σημαντικό περιφερειακό κέντρο.

Η Γάζα ήταν το μέρος όπου ο οθωμανικός στρατός αντιστάθηκε στους Βρετανούς στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ, πολλά από τα ίδια οθωμανικά στρατεύματα που είχαν νικήσει τους Βρετανούς στην Καλλίπολη κράτησαν και πάλι τα χαρακώματά τους ενάντια σε μια μικτή βρετανική, ινδική δύναμη, που κατευθυνόταν βόρεια από την Αίγυπτο, οπλισμένη με οβίδες γεμάτες με δηλητηριώδες αέριο και τα πρώτα άρματα μάχης της Μέσης Ανατολής, που στάλθηκαν από το Δυτικό Μέτωπο με την ελπίδα μιας σημαντικής ανατροπής.

Οι οθωμανικές γραμμές τελικά έπεσαν, στην τρίτη μάχη της Γάζας στις αρχές Νοεμβρίου 1917 μόνο χάρη στην πλευρική κίνηση του ιππικού με καμήλες υπό τον στρατηγό Άλενμπι. Στις 2 Νοεμβρίου, η Διακήρυξη Μπάλφουρ εκδόθηκε στο Λονδίνο, αλλάζοντας για πάντα το μέλλον της περιοχής. Ήταν η αρχή του τέλους για Γάζα και την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Μέχρι το τέλος του 1948, η Γάζα φιλοξενούσε εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους που είχαν εκτοπιστεί από τη Νάκμπα.

Αν και η Γάζα κυριαρχεί πλέον στα δελτία ειδήσεων για τους χειρότερους λόγους, είναι ένα μέρος για το οποίο ελάχιστοι γνωρίζουν ακόμα λιγότερα. Κανείς δεν διδάσκεται την ιστορία της, ντοκιμαντέρ και ταινίες δεν ασχολούνται με τους αιώνες ύπαρξής της. Ωστόσο, είναι κάτι που προφανώς χρειάζεται επειγόντως να γνωρίζουμε για να κατανοήσουμε τα τρέχοντα γεγονότα, σημειώνει ο Guardian.

Με πληροφορίες του Guardian