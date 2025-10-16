«Ο κόσμος αλλάζει και η Nestlé πρέπει να αλλάξει ακόμη πιο γρήγορα», ανέφερε ο νέος CEO του κολοσσού, ανακοινώνοντας την απόλυση του 6% του εργατικού δυναμικού σε ορίζοντα διετίας.

Η Nestlé ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει 16.000 θέσεις εργασίας μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, σε μια προσπαθεί να μειώσει τα κόστη και να αυξήσει τις πωλήσεις της.

Η πολυεθνική, με έδρα την Ελβετία, δήλωσε ότι οι περικοπές θα περιλαμβάνουν 12.000 υπαλλήλους γραφείου και 4.000 εργαζομένους στην παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα - αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 6% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της Nestlé, ιδιοκτήτριας των KitKat και Nescafé.

«Ο κόσμος αλλάζει και η Nestlé πρέπει να αλλάξει ακόμη πιο γρήγορα», δήλωσε ο νέος διευθύνων σύμβουλος, Φίλιπ Ναβρατίλ. «Αυτό θα περιλαμβάνει δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις για μείωση του προσωπικού τα επόμενα δύο χρόνια. Θα το πράξουμε με σεβασμό και διαφάνεια.»

Ο Ναβρατίλ, ο οποίος αντικατέστησε τον Λοράν Φρεξ τον περασμένο μήνα, αφού εκείνος απολύθηκε επειδή δεν αποκάλυψε ερωτική σχέση με υφιστάμενή του, ανακοίνωσε την επιτάχυνση του σχεδίου εξοικονόμησης κόστους του προκατόχου του, ώστε να απελευθερωθεί ρευστότητα.

Η εταιρεία, που διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο γνωστών καταναλωτικών εμπορικών σημάτων όπως τα παγωτά Häagen-Dazs, οι κάψουλες καφέ Nespresso και οι τροφές για γάτες Purina, θα επιδιώξει να εξοικονομήσει 3 δισ. ελβετικά φράγκα (3,23 δισ. ευρώ) έως το 2027, αυξάνοντας τον προηγούμενο στόχο των 2,5 δισ. φράγκων.

Η απόλυση του Φρεξ, η οποία ακολούθησε δύο εβδομάδες μετά την παραίτηση του προέδρου Πολ Μπουλκ, προκάλεσε αστάθεια στη Nestlé, η οποία ήδη αντιμετώπιζε πιέσεις να ενισχύσει την ανάπτυξή της και να μειώσει το χρέος της.

Οι περικοπές ανακοινώθηκαν καθώς η εταιρεία κατέγραψε πτώση 1,9% στις πωλήσεις σε ετήσια βάση, στα 65,9 δισ. ελβετικά φράγκα κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Η Nestlé ανέφερε ότι αυτό οφείλεται κυρίως σε αρνητικές συναλλαγματικές επιδράσεις ύψους 5,4%, ενώ σε οργανική βάση οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,3%.

«Έχουμε αυξήσει τις επενδύσεις μας για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, και τα αποτελέσματα αρχίζουν να φαίνονται», είπε ο Ναβρατίλ. «Τώρα πρέπει να κάνουμε περισσότερα και να κινηθούμε ταχύτερα για να επιταχύνουμε τη δυναμική της ανάπτυξής μας.

Καθώς η Nestlé προχωρά, θα είμαστε αυστηροί στην κατανομή των πόρων, δίνοντας προτεραιότητα στις ευκαιρίες και στις δραστηριότητες με τη μεγαλύτερη αναμενόμενη απόδοση.»

Πηγή: Guardian