Παράλληλα, το νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας ανακοίνωσε πως παρέλαβε τις πρώτες 45 σορούς Παλαιστινίων που κρατούνταν από τον ισραηλινό στρατό.

Η Χαμάς παρέδωσε το βράδυ της Τρίτης τέσσερις ακόμη σορούς Ισραηλινών ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό. Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε τις σορούς. Νωρίτερα είχαν παραδοθεί ακόμα τέσσερις.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν νωρίτερα πως ο Ερυθρός Σταυρός ήταν καθ' οδόν για να παραλάβει τις σορούς που κρατούσε ακόμα η Χαμάς. Μια πομπή του Ερυθρού Σταυρού κατευθύνθηκε στο σημείο παράδοσης στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας όπου και παρέλαβε τις σορούς ομήρων από τη Χαμάς, ανέφεραν οι IDF.

{https://twitter.com/IDF/status/1978183931330802001}

Ο Ερυθρός Σταυρός θα παραδώσει τα φέρετρα στα στρατεύματα των Ισραηλινών Ένοπλων Δυνάμεων εντός της Γάζας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή, υπό την ηγεσία ενός στρατιωτικού ραβίνου, στη μνήμη των νεκρών. Στη συνέχεια, οι σοροί θα μεταφερθούν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για αναγνώριση και ταυτοποίηση. Η διαδικασία αναγνώρισης μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ημέρες, σύμφωνα με αξιωματούχους.

{https://twitter.com/sentdefender/status/1978190158353830214}

Νωρίτερα το Associated Press ανέφερε ότι το νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας ανακοίνωσε πως παρέλαβε τις πρώτες 45 σορούς Παλαιστινίων που κρατούνταν από τον ισραηλινό στρατό από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι σοροί παραδόθηκαν από τη διεθνή επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός Ισραήλ - Χαμάς. Συνολικά 450 σοροί αναμένεται να επιστραφούν στη Γάζα από το Ισραήλ, ανέφερε το νοσοκομείο.

{https://twitter.com/taleb_b72/status/1978191110364164102}

{https://twitter.com/fan_zihong47504/status/1978189464804454401}

Σημείωσε πως σε ορισμένες από τις σορούς φαίνονται σημάδια βασανιστηρίων και ότι τα χέρια τους ήταν δεμένα. Όμως δεν είναι σαφές πότε ή πώς πέθαναν.

Τη Δευτέρα, οι τελευταίοι 20 εν ζωή Ισραηλινοί όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι στο Ισραήλ με αντάλλαγμα 1.808 Παλαιστίνιους κρατούμενους. Η Χαμάς έχει μέχρι στιγμής επιστρέψει τις σορούς οκτώ από τους υπόλοιπους νεκρούς ομήρους βάσει της συμφωνίας, μέσω του Ερυθρού Σταυρού.

Καταγγελίες για κακομεταχείριση

Οι Παλαιστίνιοι που αποφυλακίστηκαν σε προηγούμενες ανταλλαγές είχαν καταγγείλει συχνούς ξυλοδαρμούς, ελλειπή τροφή και στέρηση ιατρικής περίθαλψης στις ισραηλινές φυλακές. Μια έκθεση του ΟΗΕ του 2024 ανέφερε ότι από τις 7 Οκτωβρίου 2023, χιλιάδες Παλαιστίνιοι κρατούνται αυθαίρετα και σε απομόνωση από το Ισραήλ, συχνά αλυσοδεμένοι, με δεμένα μάτια, στερημένοι από τροφή, νερό, ύπνο και ιατρική περίθαλψη ενώ υποβάλλονταν σε βασανιστήρια ή εξευτελιστική μεταχείριση.

{https://twitter.com/Zu_lf_a/status/1978189563299303575}

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ακολουθεί τα διεθνή και εγχώρια νομικά πρότυπα για τη μεταχείριση των κρατουμένων και ότι διερευνώνται τυχόν παραβιάσεις από το προσωπικό των φυλακών. Ο ακροδεξιός υπουργός εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις φυλακές, έχει επανειλημμένα καυχηθεί ότι κάνει τις συνθήκες κράτησης για τους Παλαιστίνιους όσο το δυνατόν πιο σκληρές, τηρώντας παράλληλα το γράμμα του νόμου.

Με πληροφορίες του AP/Guardian/Timesof Israel