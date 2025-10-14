«Η Χαμάς ξέρει ότι δεν παίζω», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απλά δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που έστειλε και ένα μήνυμα στη Χαμάς: «Εάν δεν αφοπλιστείτε, θα σας αφοπλίσουμε εμείς, γρήγορα και ίσως βίαια».

Λίγες ώρες μετά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον, μετά την επίσκεψη στο Ισραήλ και τη διάσκεψη για τη Γάζα στο Σαρμ ελ- Σέιχ της Αιγύπτου, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, διαφορετικά «θα τους αφοπλίσουμε εμείς». Μία δήλωση που αναδεικνύει τα σημαντικά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα, για την ειρήνη στη Γάζα.

«Θα αφοπλιστούν, γιατί είπαν ότι θα το κάνουν. Εάν δεν το κάνουν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Αργεντινό ομόλογό του, Χαβιέρ Μιλέι, στον Λευκό Οίκο.

Ερωτηθείς πώς θα το κάνει αυτό, ο Αμερικανός ηγέτης αποκρίθηκε: «Δεν είμαι υποχρεωμένος να σας το εξηγήσω. Αλλά εάν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς. Ξέρουν ότι δεν παίζω παιχνίδια. Αυτό, συμπλήρωσε θα μπορούσε να γίνει «γρήγορα και ίσως βίαια». «Θα αφοπλιστούν, το καταλάβατε; Μίλησα με τη Χαμάς, τους είπα "θα αφοπλιστείτε, εντάξει;". Και μου είπαν "ναι κύριε"». Δημοσίως, η Χαμάς δεν έχει δεχθεί να παραδώσει τα όπλα της.

Όταν ρωτήθηκε ξανά, για το χρονοδιάγραμμα του αφοπλισμού, ο Τραμπ είπε πως θα είναι «ένα εύλογο χρονικό διάστημα, αρκετά σύντομα», χωρίς να δώσει καμία διευκρίνιση.

{https://x.com/SkyNews/status/1978169037596102931}

«Ο Πούτιν έπρεπε να κερδίσει τον πόλεμο σε μία εβδομάδα, δεν θέλει να τον τερματίσει»

Για ακόμα μία φορά, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σχολιάζοντας πως δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ εκτίμησε πως θα καταρρεύσει η ρωσική οικονομία.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος, γιατί ο Βλαντιμίρ κι εγώ είχαμε πολύ καλή σχέση, πιθανότατα ακόμα έχουμε. Δεν ξέρω γιατί συνεχίζει με αυτόν τον πόλεμο, είναι τόσο κακός για εκείνον. Πλησιάζει τα τέσσερα χρόνια, ενώ θα έπρεπε να είχε κερδίσει αυτόν τον πόλεμο σε μία εβδομάδα», δήλωσε και συμπλήρωσε ότι η Ρωσία έχει χάσει πιθανότατα 1,5 εκατ. στρατιώτες.

«Υπάρχουν μεγάλες ουρές για βενζίνη στη Ρωσία, ποιος θα το πίστευε. Η οικονομία θα καταρρεύσει και θα ήθελα να τον δω να πηγαίνει καλά. Είχα πολύ καλή σχέση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά απλά δεν θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Θα μπορούσε να τον τελειώσει πολύ γρήγορα», συνέχισε και έδωσε τα εύσημα στην Ουκρανία, σχολιάζοντας ότι «ποιος θα περίμενε πως θα πολεμούσε τη Ρωσία για τέσσερα χρόνια».

Ο Πούτιν «θα πρέπει να κάνει κάτι με τον πόλεμο», γιατί μέχρι στιγμής «δεν είναι καλός για εκείνος», συμπλήρωσε.

Ρώτησε τον Μιλέι αν θέλει Tomahawk για την αντιπολίτευση

Την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και στο επίκεντρο θα είναι οι πύραυλοι Tomahawk που ζητά η Ουκρανία. Όταν δημοσιογράφος του έκανε σχετική ερώτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε να ρωτήσει τον Αργεντινό ομόλογό του εάν θα ήθελε τέτοιους πυραύλους για να τους χρησιμοποιήσει εναντίον της αντιπολίτευσης.

«Έχουμε πολλούς Tomahawk. Χρειάζεστε Tomahawk στην Αργεντινή; Τους χρειάζεστε για την αντιπολίτευση υποθέτω», είπε ο Τραμπ στον Μιλέι. «Γιατί σε αυτή τη χώρα χρησιμοποιούν Tomahawk για την αντιπολίτευση. Εγώ δεν το κάνω αυτό, είμαι πολύ πιο καλός. Οι Δημοκρατικοί θα τους χρησιμοποιούσαν εάν είχαν την ευκαιρία, είναι άρρωστοι άνθρωποι», συμπλήρωσε.