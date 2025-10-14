Καφές, burgers και burritos ακριβαίνουν στις ΗΠΑ, καθώς οι επιχειρήσεις εστίασης μετακυλίουν το αυξανόμενος κόστος στους καταναλωτές.

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ πιέζει τους επιχειρηματίες στην εστίαση, με αποτέλεσμα να μετακυλίουν το υψηλότερο κόστος στους καταναλωτές. Οι τιμές βασικών προϊόντων, όπως ο καφές και τα burgers συνεχίζουν να αυξάνονται, σύμφωνα με στοιχεία της χρηματοοικονομικής εταιρείας Toast.

Σχεδόν τα μισά εστιατόρια σχεδιάζουν να αυξήσουν περαιτέρω τις τιμές στα μενού τους, αν επιμείνει ο πληθωρισμός, αναφέρει η Toast.

Σύμφωνα με το Business Insider, οι επιχειρήσεις εστίασης ετοιμάζουν αυξήσεις τουλάχιστον 30% προκειμένου να παραμείνουν κερδοφόρες εν μέσω αυξανόμενου κόστους.

Σε μια νέα έρευνα από την εταιρεία λογισμικού διαχείρισης εστιατορίων Toast, σχεδόν οι μισοί ιδιοκτήτες εστιατορίων δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές των μενού εάν ο πληθωρισμός, οι δασμοί και το κόστος εργασίας συνεχίσουν να αυξάνονται.

Η Εθνική Ένωση Εστιατορίων στις ΗΠΑ εκτιμά ότι για να διατηρηθεί ένα μέτριο περιθώριο κέρδους 5%, ένα μέσο εστιατόριο πρέπει να αυξήσει τις τιμές κατά 30,3% - κάτι που πολλοί ιδιοκτήτες φοβούνται ότι θα τρομάξει τους πελάτες.

Το Business Insider ανέφερε τον Σεπτέμβριο ότι οι τιμές των παντοπωλείων έχουν αυξηθεί απότομα τους τελευταίους μήνες, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2022, και ο πληθωρισμός υπερβαίνει πλέον τον στόχο του 2% της Fed.

Οι αυξήσεις τιμών συνδέονται με την επιθετική δασμολογική πολιτική του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, η οποία, όπως δήλωσε ένας οικονομολόγος του Γέιλ στο Business Insider τον Απρίλιο, αναμένεται να κοστίσει στον μέσο καταναλωτή περίπου 3.800 δολάρια φέτος - ο υπολογισμός έγινε πριν ο Τραμπ ανακοινώσει νέο γύρο δασμών στις εισαγωγές από την Κίνα.

Αν και οι συγκεκριμένοι δασμοί επηρεάζουν κυρίως ηλεκτρονικά είδη και ένδυση, περιλαμβάνουν επίσης ένα ευρύ φάσμα ψαριών, σνακς και μπαχαρικών.

Για τον κλάδο της εστίασης, ο οποίος λειτουργεί ήδη με μικρά περιθώρια κέρδους, το υψηλότερο κόστος των υλικών πλησιάζει τα επίπεδα κρίσης. Εκτός από το υψηλότερο κόστος τροφίμων και εργασίας, οι καταναλωτές μειώνουν τις δαπάνες, τρώνε λιγότερο από έξω και αναζητούν προωθητικές προσφορές.

Σύντομα ένα burger των 14 δολαρίων, θα αποτελεί παρελθόν στις ΗΠΑ...

Με πληροφορίες από Business Insider