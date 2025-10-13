Είναι λυπηρό, σχολίασε το ΥΠΕΞ της Νορβηγίας, τονίζοντας ότι θέλει να διατηρήσει ανοιχτό διάλογο με τη Βενεζουέλα.

Διπλωματικό επεισόδιο φαίνεται πως προκάλεσε το Νόμπελ Ειρήνης στην Μαρία Κορίνα Ματσάδο καθώς όπως δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας, η Βενεζουέλα έκλεισε την πρεσβεία της στο Όσλο, χωρίς να δώσει εξηγήσεις, λίγες ημέρες αφότου η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης τιμήθηκε με το βραβείο.

«Ενημερωθήκαμε από την πρεσβεία της Βενεζουέλας ότι κλείνει τις πόρτες της και δεν έχει δοθεί κανένας λόγος», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Σεσιλί Ρόανγκ στο AFP. «Είναι λυπηρό. Παρά τις διαφορές μας σε πολλά θέματα, η Νορβηγία επιθυμεί να διατηρήσει ανοιχτό τον διάλογο με τη Βενεζουέλα και θα συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Verdens Gang, η οποία αποκάλυψε την πληροφορία, οι υπηρεσίες της πρεσβείας δεν απαντούσαν στο τηλέφωνο το απόγευμα της Δευτέρας. Οι αριθμοί τους είχαν αποσυνδεθεί, παρατήρησε το AFP σε συνέχεια του ρεπορτάζ.

Η κίνηση αυτή γίνεται τρεις ημέρες αφότου η Ματσάδο τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης στο Όσλο. Έχει θέσει ως αποστολή της την πτώση του τσαβικού καθεστώτος στη Βενεζουέλα.

Το καθεστώς στη Βενεζουέλα είχε μπλοκάρει τη Ματσάδο από τη συμμετοχή της στις προεδρικές εκλογές του 2024, στις οποίες ο νυν πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο ανακηρύχθηκε νικητής παρά τις διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης.

Εκείνη, την Παρασκευή τιμήθηκε «για το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων για τον λαό της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για την επίτευξη μιας δίκαιης και ειρηνικής μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία», δήλωσε ο Jørgen Watne Frydnes, πρόεδρος της νορβηγικής επιτροπής Νόμπελ στο Όσλο.

Την Κυριακή, ο Μαδούρο, χωρίς να αναφέρει το βραβείο της Ματσάδο, χαρακτήρισε την 58χρονη ως «δαιμονική μάγισσα»,έναν όρο που χρησιμοποιείται συχνά από την κυβέρνηση. «Θέλουμε ειρήνη και θα έχουμε ειρήνη, αλλά ειρήνη με ελευθερία, με κυριαρχία», δήλωσε ο Μαδούρο σε μια εκδήλωση για τον εορτασμό της ανακάλυψης της Αμερικής, η οποία γιορτάζεται στη Βενεζουέλα ως Ημέρα Αντίστασης των Ιθαγενών.

Η Ματσάδο υποστηρίζει τους στρατιωτικούς ελιγμούς των ΗΠΑ σε ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα. Αφιέρωσε το βραβείο Νόμπελ «στον λαό της Βενεζουέλας που υποφέρει» και στον Τραμπ, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος για το βραβείο.

Με πληροφορίες του guardian/AFP