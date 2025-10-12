Όσα δήλωσε στο αποψινό διάγγελμά του.

Την υπόσχεσή του να φέρει πίσω στο Ισραήλ όλους τους ομήρους, που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα, επανέλαβε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε δήλωσή του, το βράδυ της Κυριακής.

Στο αποψινό διάγγελμά του, σύμφωνα με το BBC, ο ίδιος δηλώνει ότι αυτός και η σύζυγός του συναντήθηκαν αρκετές φορές με τις οικογένειες των ομήρων και είδαν τη «λαχτάρα και τον πόνο». «Αυτές οι συναντήσεις ήταν μαζί μου σε κάθε απόφαση που παίρναμε», λέει.

Απευθυνόμενος στις οικογένειες των ομήρων, λέει: «Θα φέρουμε πίσω τα αγαπημένα σας πρόσωπα».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ολοκληρώνει τη σύντομη δήλωσή του ευχαριστώντας τους πολίτες της χώρας που «στάθηκαν γερά μέρα με τη μέρα»

«Αύριο είναι η αρχή μιας νέας πορείας», τονίζει.

«Μαζί θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε και με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα εγγυηθούμε την αιωνιότητα της χώρας και της γης του Ισραήλ».

Η απελευθέρωση των ομήρων είναι ιστορικό γεγονός

Ο Νετανιάχου επεσήμανε στην ομιλία του ότι η απελευθέρωση των ομήρων είναι ένα «ιστορικό γεγονός που κάποιοι δεν πίστευαν ότι θα συνέβαινε».

Ο ίδιος σημειώνει ότι υπάρχουν «τόσες πολλές διαφωνίες μεταξύ μας», αλλά ελπίζει ότι ο λαός του Ισραήλ μπορεί να «αφήσει στην άκρη αυτές τις διαφορές» στο μέλλον.

«Όπου κι αν πολεμήσαμε, κερδίσαμε», λέει. Αλλά η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει ακόμα, προσθέτει, επιμένοντας ότι υπάρχουν «πολύ μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας» μπροστά μας.

Σημειώνεται πως η δήλωσή του ήρθε μετά τη σημερινή τοποθέτηση της εκπροσώπου της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν, η οποία ανέφερε ότι το Ισραήλ αναμένει την παράδοση και των 20 ζωντανών ομήρων το πρωί της Δευτέρας (12/10).

Δεν έχει οριστεί ακριβής ώρα για την απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων Ισραηλινών ομήρων, αλλά η Χαμάς έχει προθεσμία μέχρι τις 12:00 τοπική ώρα της Δευτέρας (12/10) για να τους απελευθερώσει.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ξημερώματα Δευτέρας.