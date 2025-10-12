Οι όμηροι θα αφεθούν όλοι ελεύθεροι ταυτόχρονα και θα παραπεμφθούν στην επιμέλεια του Ερυθρού Σταυρού.

Οι όμηροι που κρατούνταν στη Γάζα θα αφεθούν ελεύθεροι νωρίς το πρωί της Δευτέρας, δήλωσε το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) εκπρόσωπος του γραφείου του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Ειδικότερα, σε απευθείας ενημέρωση από το Τελ Αβίβ, η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν δήλωσε ότι «βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν από την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας».

Όπως ανέφερε, το Ισραήλ «είναι έτοιμο από το βράδυ του Σαββάτου να παραλάβει τους ομήρους».

Η Μπεντροσιάν υποστήριξε ακόμη ότι η Χαμάς θα μπορούσε να είχε απελευθερώσει τους ομήρους «εδώ και δύο χρόνια».

Σύμφωνα με την ίδια, το Ισραήλ αναμένει την απελευθέρωση και των 20 ζωντανών ομήρων τα ξημερώματα της Δευτέρας, οι οποίοι θα παραδοθούν αρχικά στον Ερυθρό Σταυρό.

Στη συνέχεια θα μεταφερθούν διασχίζοντας τα σύνορα στο Ισραήλ και θα οδηγηθούν στη στρατιωτική βάση Ρεΐμ.

Οι σοροί των νεκρών ομήρων θα τοποθετηθούν σε φέρετρα καλυμμένα με ισραηλινές σημαίες και θα μεταφερθούν σε ιατροδικαστική υπηρεσία για ταυτοποίηση.

Όπως σημείωσε η ίδια, και οι 20 εν ζωή όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα.

Η αξιωματούχος είπε επίσης πως το Ισραήλ είναι έτοιμο να παραλάβει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων, μετά την απελευθέρωση των ομήρων που είναι ζωντανοί, ενώ οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι μόλις όλοι οι όμηροι που αναμένεται να απελευθερωθούν αύριο, παραληφθούν.

Νωρίτερα το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για την άμεση παραλαβή όλων των ομήρων. «Το Ισραήλ προετοιμασμένο και έτοιμο για την άμεση παραλαβή όλων των ομήρων», δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Νετανιάχου στο γραφείο του στην Κνεσέτ το πρωί της Δευτέρας, προτού παρουσιαστεί στις οικογένειες των ομήρων στις 10:45 π.μ. (3:45 π.μ. ET), σύμφωνα με πρόγραμμα που δημοσίευσε το γραφείο του Νετανιάχου.