Μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης, οι πιλότοι της πτήσης FR3418 της Ryanair εξέδωσαν κλήση έκτακτης ανάγκης.

Πτήση της Ryanair προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ με υπόλοιπο καυσίμου για έξι λεπτά, σύμφωνα με το αρχείο καταγραφής πτήσης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα μετά από την πτήση της Ryanair που αντιμετώπισε ισχυρούς ανέμους κατά τη διάρκεια της καταιγίδας Amy την περασμένη εβδομάδα. Οι πιλότοι μετέφεραν επιβάτες από την Πίζα της Ιταλίας στο Πρέστγουικ της Σκωτίας το βράδυ της Παρασκευής, αλλά οι ταχύτητες του ανέμου που έφταναν έως και 160 χλμ/ώρα δεν τους άφησαν να προσγειωθούν.

Μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, οι πιλότοι της πτήσης FR3418 της Ryanair εξέδωσαν κλήση έκτακτης ανάγκης και έσπευσαν στο Μάντσεστερ, όπου ο καιρός ήταν πιο ήπιος.

Το Boeing 737-800 είχε μόνο 220 κιλά καύσιμα στις δεξαμενές του όταν τελικά προσγειώθηκε, σύμφωνα με μια φωτογραφία που φαίνεται να είναι ένα χειρόγραφο τεχνικό αρχείο καταγραφής, που επικαλείται o Guardian. Οι πιλότοι που εξέτασαν τη φωτογραφία είπαν ότι αυτό αρκούσε μόλις για πέντε ή έξι λεπτά πτήσης. Η ανάλυση του ημερολογίου υποδηλώνει ότι το αεροπλάνο αναχώρησε από την Πίζα με εφεδρικά καύσιμα, όπως απαιτείται για τις εμπορικές πτήσεις.

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε πως «η Ryanair ανέφερε το γεγονός στις αρμόδιες αρχές την Παρασκευή (3 Οκτωβρίου). Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε περαιτέρω επειδή αυτό αποτελεί πλέον αντικείμενο συνεχιζόμενης έρευνας, για την οποία συνεργαζόμαστε πλήρως».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Τμήμα Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι ξεκίνησε έρευνα μετά από ενημέρωση της Ryanair.

«Η AAIB ξεκίνησε έρευνα για ένα σοβαρό περιστατικό που αφορούσε ένα αεροσκάφος που εξετράπη της πορείας του από το Πρέστγουικ στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου. Οι επιθεωρητές της AAIB έχουν αρχίσει να διεξάγουν έρευνες και να συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία».

Το Boeing 737-800 μπορεί να μεταφέρει έως και 189 επιβάτες. «Όλοι ήταν ήρεμοι μέχρι την κάθοδο του αεροσκάφους. Χτυπούσε πολύ και πηδούσαμε. Υπήρχαν μερικοί ανήσυχοι επιβάτες κατά την δεύτερη προσπάθεια, καθώς νιώθαμε ότι το αεροπλάνο δυσκολεύεται να προσγειωθεί», δήλωσε ο Alexander Marchi στον Ayr Advertiser. «Στη συνέχεια, ο πιλότος μας εξέπληξε λέγοντας ότι θα επιχειρούσε να προσγειωθεί στο Εδιμβούργο. Αυτό ήταν εξίσου άσχημο, όμως, με τη δεύτερη φορά που είχε επιχειρήσει νωρίτερα.

«Υπήρχαν αναταράξεις και στη συνέχεια, καθώς πλησιάζαμε στο αεροδρόμιο, καθώς ήμασταν πολύ κοντά στην προσγείωση, έπρεπε και πάλι να σταματήσουμε απότομα». Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν από το Μάντσεστερ στο Πρέστγουικ με 10 ώρες καθυστέρηση.

Με πληροφορίες του Guardian