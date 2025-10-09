Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι τερμάτισε και 8ο πόλεμο και ότι θα πάει σύντομα στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε πως σταμάτησε και τον 8ο πόλεμο στη θητεία του, όπως είπε στο υπουργικό του συμβούλιο, αναφερόμενος στο σχέδιο για τη Γάζα, ανακοινώνοντας πως εξακολουθεί να σκοπεύει να ταξιδέψει στην περιοχή για να τιμήσει την περίσταση.

«Όπως γνωρίζετε, χθες το βράδυ κάναμε σε μια σημαντική πρόοδο στη Μέση Ανατολή, κάτι που ο κόσμος έλεγε ότι δεν θα γινόταν ποτέ. Τερματίσαμε τον πόλεμο στη Γάζα και, πραγματικά, σε πολύ ευρύτερη βάση, δημιουργήσαμε ειρήνη, και νομίζω ότι θα είναι μια διαρκής ειρήνη. Εξασφαλίσαμε την απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων ομήρων, και θα πρέπει να απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη, και η απελευθέρωσή τους είναι μια περίπλοκη διαδικασία» είπε σημειώνοντας πως αυτός είναι ο 8ος πόλεμος που τερματίζει κατά τη θητεία του ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

Είπε στο υπουργικό του συμβούλιο ότι θα «προσπαθήσει να κάνει ένα ταξίδι» στη Μέση Ανατολή συμπεριλαμβανομένης μιας στάσης στην Αίγυπτο για μια «επίσημη υπογραφή» για να σηματοδοτήσει τη συμφωνία. «Θα πάμε στην Αίγυπτο, όπου θα έχουμε μια επιπλέον υπογραφή» είπε και εξήγησε ότι η συμφωνία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ έχει ήδη υπογραφεί, αλλά αυτή θα είναι μια «επίσημη υπογραφή».

Τόνισε ακόμα πως «θα ξαναφτιάξει σιγά σιγά» τη Γάζα. «Νομίζω ότι θα δείτε μερικές τεράστιες χώρες να κάνουν ένα βήμα μπροστά, να διαθέτουν πολλά χρήματα και να φροντίζουν για τα πράγματα» είπε.

«Θα φύγω σύντομα για τη Μέση Ανατολή», επανέλαβε στη συνέχεια. θα έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί αυτό;» είπε.

«Θα συνεργαστούμε με το Ιράν, θέλει ειρήνη»

Χαιρέτισε για άλλη μια φορά τα αμερικανικά πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, λέγοντας ότι ήταν απαραίτητα για να επιτευχθεί μια σημαντική πρόοδος στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι τα πλήγματα του Ιουνίου κατέστρεψαν το πυρηνικό του πρόγραμμα και εμπόδισαν την Τεχεράνη να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν, από την άλλη έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών διαπίστωσαν ότι τα πλήγματα δεν ήταν αποτελεσματικά όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση Τραμπ.

«Νομίζω ότι η επίθεση ήταν πολύ σημαντική, γιατί ας πούμε ότι αυτό δεν συνέβη, πιθανότατα θα είχαν πλέον πυρηνικά όπλα, πολλά πυρηνικά όπλα. Επομένως, ακόμη και αν υπογράφαμε μια συμφωνία, θα υπήρχε ένα μεγάλο σκοτεινό σύννεφο από πάνω της και δεν θα ήταν το ίδιο πράγμα», σημείωσε για τον Ιράν.

«Το Ιράν είναι διαφορετικό, αλλά το Ιράν θέλει να εργαστεί για ειρήνη. Τώρα μας έχουν ενημερώσει και αναγνωρίζουν ότι είναι απόλυτα υπέρ αυτής της συμφωνίας (στη Γάζα). Πιστεύουν ότι είναι κάτι σπουδαίο. Το εκτιμούμε λοιπόν αυτό και θα συνεργαστούμε με το Ιράν», είπε.

Ιστορία της ανθρωπότητας χαρακτηρίζουν οι υπουργοί του Τραμπ την κίνησή του για την υπογραφή της πρώτης φάσης της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Επιμένουν ότι θα μείνει στην Ιστορία για αυτό, ότι διασφάλισε την επιστροφή των ομήρων. «Ελπίζω όλο το έθνος να αντιλαμβάνεται τι σπουδαίο πρόεδρο έχουμε. Σας ευχαριστούμε ότι έχετε κάνει για τον πόλεμο» ακούστηκε στο υπουργικό του συμβούλιο και ο ένας μετά τον άλλον οι παραβρισκόμενοι συνέχισαν να επευφημούν τον Τραμπ για τα όσα έχει καταφέρει από την ανάληψη της δεύτερης θητείας του. Ο Τραμπ συνεχίζει να τους ευχαριστεί και να δέχεται συγχαρητήρια.

Προσωπική τιμή να μπορώ να είμαι μάρτυρας του πώς ηγείστε, πρόσθεσε ένας ακόμα υπουργός του Τραμπ σημειώνοντας ότι ποτέ δεν φανταζόταν πως θα μπορούσε να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή αλλά με τη δύναμή του, τις προσωπικές του σχέσεις, την εξαιρετική ομάδα που συνέταξε για τις διαπραγματεύσεις, έφερε αυτή την ιστορική ειρήνη.

Ο Τραμπ τόνισε ότι πλέον υπάρχει «εκτόξευση» στον αριθμό των νέων που θέλουν να καταταγούν στον στρατό για να ενισχύσουν τη δύναμη των ΗΠΑ, κάτι που άρχισε να αλλάζει από τον Νοέμβριο του 2025, την ημέρα των αμερικανικών εκλογών και στρεφόμενος στον Πιτ Χέγκσεθ, υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, του είπε «ίσως πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό των ατόμων που κατατάσσονται». Εκείνος χαμογέλασε και του απάντησε: «μου αρέσει αυτή η ιδέα».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το Νόμπελ Ειρήνης, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να απαντήσει και αρκέστηκε μόνο να πει πως σε όλες τις αραβικές χώρες ο κόσμος χορεύει και πανηγυρίζει στους δρόμους ενώ σημείωσε πως είναι ο μόνος πρόεδρος που το έχει καταφέρει ποτέ αυτό.

Επίσης δεν είπε τι θα γίνει στην περίπτωση που η Χαμάς δεν τηρήσει τους όρους. Τόνισε ότι το βασικό είναι να πάρουν τους ομήρους πίσω και θα το κάνουν ενώ σημείωσε ότι δεν θα μιλήσει για τη δεύτερη φάση του σχεδίου. «Έχει 22 σημεία το σχέδιο» είπε για το σχέδιό του το οποίο ωστόσο έχει 20 σημεία. Απάντησε επίσης ότι δεν έχει άποψη για τη λύση των δύο κρατών ενώ για τον Νετανιάχου είπε ότι είναι πολύ πιο δημοφιλής σήμερα από ότι ήταν πριν δύο μέρες.

«Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους ομήρους και αυτό θα πραγματοποιηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ελπίζουμε Δευτέρα ή Τρίτη» επανέλαβε «όλοι οι Αμερικανοί θα πρέπει να είναι περήφανοι για τον ρόλο που έπαιξε η χώρα μας στο να τερματιστεί αυτή η τρομερή σύγκρουση».

