Γάζα - Πρώτα «σύννεφα» με τους ομήρους: Το Ισραήλ διαφωνεί με τη λίστα, η Χαμάς καλεί Τραμπ

Τις επόμενες ώρες θα γίνει η κρίσιμη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ, για την έγκριση της συμφωνίας που επετεύχθη με τη Χαμάς, για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα και την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων.
Η έγκριση της συμφωνίας από την κυβέρνηση του Ισραήλ είναι απαραίτητο βήμα, προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή της.
Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός πρόεδρος, Ισαάκ Χέρτζογκ, επιβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή.
Συγκινητικές στιγμές στην πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ18:54:58
Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, που πανηγυρίζουν τη συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων.
Άνθρωποι με σημαίες του Ισραήλ και των ΗΠΑ αγκαλιάζονται, χορεύουν και δακρύζουν από συγκίνηση, περιμένοντας την απελευθέρωση των ομήρων.
Φωτογραφίες: AP
Μετατέθηκε το υπουργικό συμβούλιο18:47:14
Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ, στην οποία θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για τη συμφωνία με τη Χαμάς, μετατέθηκε για 20:00, δύο ώρες αργότερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί αρχικά, σύμφωνα με εβραϊκά ΜΜΕ.
Επίσης, αν και είχε προγραμματιστεί για τις 17:00, τελικά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας, μεταδίδει το Times of Israel.
Το τηλεφώνημα Τραμπ - Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας18:38:42
Ο Νετανιάχου είχε μια «συναισθηματικά φορτισμένη» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για εκεχειρία, δήλωσε η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντρόσιαν.
«Στο τηλεφώνημα, νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ για τις ηγετικές προσπάθειές του σε παγκόσμιο επίπεδο για την επίτευξη όλων αυτών. Ήταν μία πολύ συναισθηματικά φορτισμένη και θερμή συζήτηση, καθώς αμφότεροι οι ηγέτες συνεχάρησαν ο ένας τον άλλον για αυτό το ιστορικό επίτευγμα», είπε η Μπεντρόσιαν.
Η Χαμάς ζητά από τον Τραμπ να πιέσει το Ισραήλ18:35:08
Σύμφωνα με τη Χαμάς, το Ισραήλ διαφωνεί με τη λίστα των Παλαιστίνιων κρατουμένων που είναι προγραμματισμένο να αποφυλακιστούν στο πλαίσιο της ανταλλαγής με τους ομήρους.
«Η δύναμη κατοχής επιχειρεί να παραποιήσει τη λίστα των κρατουμένων για αποφυλάκιση που έδωσε η αντίσταση», δήλωσε στο CNN ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ.
«Πρέπει να ασκηθεί πίεση προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία ανταλλαγής», συμπλήρωσε.
«Υπάρχουν σίγουρα εγγυήσεις για τη Χαμάς ότι ο πόλεμος δεν θα επιστρέψει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανταλλαγής και επίσης ακούσαμε τον Αμερικανό πρόεδρο να μιλά ευθέως, δημόσια και ξεκάθαρα για αυτό το θέμα», τόνισε ο Κασέμ.
Η Χαμάς «θα εφαρμόσει όλα όσα περιλαμβάνονται στη συμφωνία, προκειμένου να διασφαλιστεί μία πλήρης και διαρκής κατάπαυση του πυρός», δήλωσε και σημείωσε ότι η Χαμάς ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη βοήθειά του στην επίτευξη της συμφωνίας.
«Τον καλούμε να συνεχίσει να πιέζει τη δύναμη κατοχής για να εφαρμόσει πλήρως όλους τους όρους της συμφωνίας», συνέχισε ο εκπρόσωπος της Χαμάς. Σύμφωνα με τον Κασέμ, έγιναν αλλαγές στον χάρτη για τη μερική απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία ανταλλαγής των ομήρων με τους κρατουμένους.
«153 φορτηγά» με ανθρωπιστική βοήθεια έφυγαν για τη Γάζα18:24:26
Σήμερα, 153 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια διέσχισαν τα αιγυπτιακά σύνορα με κατεύθυνση τη Γάζα, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο πηγές της αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου.
«Εκατόν πενήντα τρία φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν από δευτερεύοντα δρόμο του φυλακίου της Ράφα προς το σημείο διέλευσης Κέρεμ Αμπού Σάλεμ προκειμένου να παραδοθεί στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε μία από τις πηγές. Ανάμεσά τους, 80 φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια από τον ΟΗΕ, 17 από την αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο, 21 από το Κατάρ και 30 από την Αίγυπτο.
Και ο Ζελένσκι θέλει να πάρει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης18:21:58
Μετά τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προτείνει να απονεμηθεί στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης.
Με αυτή την ιδέα συντάσσεται και ο υπουργός Εξωτερικών της Μάλτας, Ίαν Μποργκ.
Η φωτογραφία του Νετανιάχου πριν το υπουργικό18:16:35
Ο Νετανιάχου ανάρτησε μια φωτογραφία του πριν από το υπουργικό συμβούλιο, στην οποία στέκεται δίπλα σε φωτογραφίες ομήρων.
Κατζ σε IDF: Απαντήστε με μεγάλη ισχύ σε όποια απειλή ή επίθεση από τη Χαμάς18:07:14
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να απαντήσουν με μεγάλη ισχύ σε όποια επίθεση της Χαμάς.
Πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, για την έγκριση της συμφωνίας για τη Γάζα, ο Κατζ συναντήθηκε με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.
«Ο υπουργός Άμυνας έδωσε εντολή στις IDF να απαντήσουν με μεγάλη ισχύ σε όποια απειλή και όποια επίθεση από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς εναντίον των δυνάμεών μας κατά την ενδιάμεση φάση πριν από την απόφαση της κυβέρνησης και έως την εφαρμογή της συμφωνίας», ανέφερε ανακοίνωση του γραφείου του Κατζ.
«Η διασφάλιση της ασφάλειας των στρατιωτών των IDF είναι η κύρια υποχρέωσή μας στην τρέχουσα κατάσταση», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας.
Τα επόμενα βήματα17:59:56
Μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ, για την έγκριση της συμφωνίας, εντός 24 ωρών θα τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση πυρός στη Γάζα, δήλωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Σος Μπεντρόσιαν.
Στη συνέχεια, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα μετακινηθούν σε μία γραμμή, όπως προβλέπει το σχέδιο και θα κατέχουν περίπου το 53% της Λωρίδας της Γάζας.
Έπειτα από αυτό, θα υπάρχει ένα «παράθυρο» 72 ωρών προκειμένου η Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, συμπλήρωσε η Μπεντρόσιαν.
Δεν θα αποφυλακιστεί ο Μαρουάν Μπαργκούτι17:55:09
Το Ισραήλ δεν σκοπεύει να αποφυλακίσει το ηγετικό στέλεχος της Φατάχ, Μαρουάν Μπαργκούτι, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Χαμάς για την ανταλλαγή κρατουμένων με ομήρους, δήλωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Νετανιάχου.
«Μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν θα συμπεριληφθεί σε αυτή την ανταλλαγή», δήλωσε η Σος Μπεντρόσιαν, σύμφωνα με το Reuters. Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησε ότι θα απελευθερωθούν οι 48 όμηροι, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση περίπου 2.000 Παλαιστινίων.
Ο Μπαργκούτι είναι ηγετικό στέλεχος της Φατάχ και θεωρείται πιθανός διάδοχος του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς. Συνελήφθη το 2002, κατηγορούμενος ότι ενορχήστρωσε επιθέσεις και καταδικάστηκε πέντε φορές σε ισόβια το 2004.
Φωτογραφία: AP Photo/Bernat Armangue
Ερντογάν: Η Τουρκία θα συμμετάσχει στην «task force» για τη Γάζα17:47:07
Η Τουρκία θα συμμετάσχει σε μία «task force» η οποία θα επιτηρεί την εφαρμογή της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
«Ελπίζουμε ότι θα συμμετάσχουμε στην task force που θα παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας στο πεδίο», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος. Υπενθυμίζεται ότι η Άγκυρα συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις στο Σαρμ Ελ- Σέιχ.
«Είναι πολύ σημαντικό να παρασχεθεί επειγόντως συνολική ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, να γίνει η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων και το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις», συμπλήρωσε ο Ερντογάν και υποσχέθηκε πως η Τουρκία θα συνδράμει στις προσπάθειες ανοικοδόμησης της Γάζας.
Το σχόλιο του Πούτιν για τη συμφωνία17:39:18
Η Ρωσία ελπίζει ότι το σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα θα εφαρμοστεί επιτυχώς και είναι πρόθυμη να υποστηρίξει τις προσπάθειες για να μπει ένα τέλος στην αιματοχυσία, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
«Ελπίζουμε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες του Αμερικανού προέδρου θα υλοποιηθούν», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, σε σύνοδο στο Τατζικιστάν.
Ο Χέρτζογκ επιβεβαιώνει την επίσκεψη Τραμπ στο Ισραήλ17:37:17
Ο Τραμπ αναμένεται να βρεθεί στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή, σύμφωνα με την ισραηλινή προεδρία.
Το γραφείο του Ισαάκ Χέρτζογκ ενημέρωσε πως ακυρώνεται το πρόγραμμα του Ισραηλινού προέδρου για την Κυριακή, ενόψει της αναμενόμενης επίσκεψης του Τραμπ, ωστόσο αυτό δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα.
Ο Νετανιάχου «δίνει» το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ17:35:38
Πριν από λίγη ώρα, με ανάρτηση, ο Νετανιάχου ζητά να δοθεί στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης.
«Δώστε στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, το αξίζει!», έγραψε στο Χ και συνόδεψε την ανάρτηση με μια φωτογραφία μέσω AI, στην οποία «απονέμει» στον Αμερικανό πρόεδρο το βραβείο.
Στο γραφείο του Νετανιάχου οι υπουργοί17:34:10
Οι υπουργοί που συμμετέχουν στο συμβούλιο ασφαλείας του Νετανιάχου βρίσκονται στο γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ, προκειμένου να συζητήσουν τη συμφωνία για τη Γάζα, σύμφωνα με τους Times of Israel.
Θα ακολουθήσει συνεδρίαση ολόκληρου του υπουργικού συμβουλίου, που θα ψηφίσει για τη συμφωνία. Απαιτείται η έγκρισή της, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ.