Γάζα - Πρώτα «σύννεφα» με τους ομήρους: Το Ισραήλ διαφωνεί με τη λίστα, η Χαμάς καλεί Τραμπ

Σύμφωνα με τη Χαμάς, το Ισραήλ διαφωνεί με τη λίστα των Παλαιστίνιων κρατουμένων που είναι προγραμματισμένο να αποφυλακιστούν στο πλαίσιο της ανταλλαγής με τους ομήρους.

«Η δύναμη κατοχής επιχειρεί να παραποιήσει τη λίστα των κρατουμένων για αποφυλάκιση που έδωσε η αντίσταση», δήλωσε στο CNN ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ.

«Πρέπει να ασκηθεί πίεση προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία ανταλλαγής», συμπλήρωσε.

«Υπάρχουν σίγουρα εγγυήσεις για τη Χαμάς ότι ο πόλεμος δεν θα επιστρέψει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανταλλαγής και επίσης ακούσαμε τον Αμερικανό πρόεδρο να μιλά ευθέως, δημόσια και ξεκάθαρα για αυτό το θέμα», τόνισε ο Κασέμ.

Η Χαμάς «θα εφαρμόσει όλα όσα περιλαμβάνονται στη συμφωνία, προκειμένου να διασφαλιστεί μία πλήρης και διαρκής κατάπαυση του πυρός», δήλωσε και σημείωσε ότι η Χαμάς ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη βοήθειά του στην επίτευξη της συμφωνίας.

«Τον καλούμε να συνεχίσει να πιέζει τη δύναμη κατοχής για να εφαρμόσει πλήρως όλους τους όρους της συμφωνίας», συνέχισε ο εκπρόσωπος της Χαμάς. Σύμφωνα με τον Κασέμ, έγιναν αλλαγές στον χάρτη για τη μερική απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία ανταλλαγής των ομήρων με τους κρατουμένους.