Ο Τραμπ το θέλει και δεν διστάζει να το διαλαλήσει: Μου αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, σταμάτησα 7 πολέμους...τουλάχιστον.

«Δώστε στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης. Το αξίζει!» με αυτή την πανηγυρική ανάρτηση ο Μπενιαμίν Νετανιάχου καλεί την Επιτροπή του Όσλο να απονείμει στον Αμερικανό πρόεδρος, κάτι που ακόμα και ο ίδιος διαλαλεί, όπου βρεθεί και όπου σταθεί - ακόμα και από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών πριν από λίγες μέρες- ότι αυτός θα πρέπει να είναι ο φετινός νικητής.

Εξάλλου σύμφωνα με τον ίδιο τον Τραμπ έχει σταματήσει 7 (ίσως και περισσότερους) πολέμους. Ισχυρισμό που δεν έχει βάση ωστόσο. Ο Νετανιάχου πάντως χρησιμοποίησε AI για να δημιουργήσει μία φωτογραφία με τον Τραμπ «Νομπελίστα», κομφετί, χαρές, πανηγύρια και φυσικά τον ίδιο δίπλα του περιχαρή.

{https://twitter.com/IsraeliPM/status/1976281973766369527}

Και αν αυτό δεν είναι αρκετό για να απορήσει κανείς για την αξία που έχει πλέον το Νόμπελ Ειρήνης, αρκεί να διευκρινίσουμε ότι ο Νετανιάχου δεν είναι ο μόνος που προτείνει τον Τραμπ.

Και ο Ζελένσκι στη λίστα

Και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει το ίδιο ακριβώς: ότι δηλαδή θα προτείνει τον Τραμπ για το ύψιστο βραβείο Ειρήνης, με την προϋπόθεση ωστόσο να εξασφαλίσει την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Κατά την ενημέρωση δημοσιογράφων την Πέμπτη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, «έριξε» την ιδέα να προταθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, δύο ημέρες μόλις πριν από την ανακοίνωση του φετινού νικητή, ο οποίος όμως έχει ήδη επιλεγεί, όπως αναφέρει και το Reuters. Το πρόσωπο ή ο οργανισμός που θα τιμηθεί με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί αύριο Παρασκευή, ωστόσο η διορία για την υποβολή υποψηφιοτήτων έχει λήξει από τις 31 Ιανουαρίου.

«Εάν ο Τραμπ δώσει στον κόσμο - πάνω απ' όλα, στον ουκρανικό λαό - την ευκαιρία για μια τέτοια κατάπαυση του πυρός, τότε ναι, θα πρέπει να προταθεί για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Θα τον προτείνουμε εκ μέρους της Ουκρανίας» είπε ο Ζελένσκι που έχει εργαστεί πάρα πολύ για να μπορέσει να τον «συμπαθήσει» ο Τραμπ.

Μετά τον Ζελένσκι και ο υπουργός Εξωτερικών της Μάλτας ανακοίνωσε σήμερα ότι πρότεινε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης. Ο Ίαν Μποργκ, σε ανάρτησή του στο Facebook, επικαλέστηκε τις επιτυχίες του Τραμπ, όταν διαπραγματεύτηκε την ειρήνη μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και τις προσπάθειές του για τον τερματισμό των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

{https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1339281097558246&set=a.402492341237131&type=3&ref=embed_post}

«Παρέδωσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ μια επιστολή που έγραψα εξ ονόματός μου, στην οποία τον ενημέρωσα ότι, όπως και πολλοί άλλοι, τον πρότεινα για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Τον προέτρεψα επίσης να συνεχίσει να εργάζεται για τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία», έγραψε ο Μποργκ.

Και οι άλλοι που θέλουν τον Τραμπ... Νομπελίστα

Τον περασμένο Ιούνιο ανάλογη πρόταση είχε κάνει και το Πακιστάν, το οποίο στις 20 Ιουνίου ανακοίνωσε πως θα προτείνει τον Τραμπ. Η πακιστανική κυβέρνηση χαρακτήρισε την υποψηφιότητα ως αναγνώριση της «αποφασιστικής διπλωματικής παρέμβασης και της καθοριστικής ηγεσίας του».

Λίγο αργότερα και ο πρωθυπουργός της Καμπότζης δήλωσε ότι πρότεινε τον Αμερικανό πρόεδρο για το Νόμπελ Ειρήνης, επαινώντας την «εξαιρετική πολιτική του ικανότητα» στην παύση μιας συνοριακής σύγκρουσης μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης. Ο Χουν Μανέτ έκανε την ανακοίνωση σε μια ανάρτηση στο Facebook συνοδευόμενη από μια επιστολή που είπε ότι είχε σταλεί στη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, στην οποία χαιρέτιζε την παρέμβαση του Τραμπ ως παράδειγμα των «εξαιρετικών επιτευγμάτων του στην αποκλιμάκωση των εντάσεων σε ορισμένες από τις πιο ασταθείς περιοχές του κόσμου».

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν έδειξαν δημόσια την υποστήριξή τους για μια υποψηφιότητα Νόμπελ στον Τραμπ μετά από μια σύνοδο κορυφής στον Λευκό Οίκο στις 8 Αυγούστου που κατέληξε σε κοινή συμφωνία μεταξύ του πρωθυπουργού της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ. Και οι δύο ηγέτες επαίνεσαν το πλαίσιο που φιλοξενείται από τις ΗΠΑ και δήλωσαν ότι θα υποστηρίξουν μια υποψηφιότητα του Αμερικανού προέδρου.

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=1077005154626524&}

«Νομίζω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ άξιζε να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης», δήλωσε ο Πασινιάν στον Λευκό Οίκο, «και θα το υπερασπιστούμε αυτό, θα το προωθήσουμε».

Και η λίστα δεν τελειώσει εκεί. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρουάντα, Ολιβιέ Ντουχουνγκιρέχε, και ο πρόεδρος της Γκαμπόν, Μπρις Ολιγκί Νγκουέμα, έχουν επίσης υποστηρίξει δημόσια την ιδέα της απονομής του Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ για τον ρόλο του στον τερματισμό μιας δεκαετούς σύγκρουσης μεταξύ της Ρουάντα και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Σε συνέντευξή του στο Breitbart News, ο Ντουχουνγκιρέχε έχει δηλώσει στο παρελθόν πως: «οποιοσδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Τραμπ, που θα βοηθούσε σημαντικά στον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης, αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης. Απολύτως».

Ομοίως, ο Νγκουέμα επαίνεσε τις προσπάθειες του Τραμπ στην κεντρική Αφρική λέγοτας πως «τώρα φέρνει την ειρήνη σε μια περιοχή όπου αυτό δεν ήταν ποτέ δυνατό, οπότε πιστεύω ότι αξίζει ένα Νόμπελ Ειρήνης. Αυτή είναι η γνώμη μου».





