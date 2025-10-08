Στα τέλη Ιουλίου, ο κατάλογος των νεκρών περιλάμβανε 60.199 ονόματα, εκ των οποίων τα 18.457 ήταν κάτω των 18 ετών.

Το Ισραήλ διαπράττει «γενοκτονία» στη Γάζα, αποφάνθηκαν πρόσφατα ερευνητές του ΟΗΕ, μια κατηγορία που αντέκρουσε ως «ψευδή» ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τα στοιχεία, ωστόσο, κάθε άλλο παρά ενισχύουν τους ισχυρισμούς του Ισραηλινού πρωθυπουργού: 18.457 παιδιά περιλαμβάνονται στη λίστα των θυμάτων του πολέμου στη Γάζα. Μάλιστα, η λίστα δεν είναι πλήρης, καθώς δεν περιλαμβάνει τα χιλιάδες παιδιά που εξακολουθούν να είναι θαμμένα κάτω από τα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων και όσα χάνουν τη ζωή τους ελλείψει τροφής ή ιατρικής περίθαλψης.

Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματα των παιδιών που περιλαμβάνονται σε κατάλογο θυμάτων της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα, τον οποίο τηρούν οι υγειονομικές αρχές της περιοχής.

Στα τέλη Ιουλίου, ο κατάλογος των νεκρών περιλάμβανε 60.199 ονόματα, εκ των οποίων τα 18.457 ήταν κάτω των 18 ετών.

Ο αριθμός αυτό - σε διάστημα σχεδόν δύο ετών - ισοδυναμεί σε βόμβες, σφαίρες και οβίδες που σκότωναν ένα αγόρι ή ένα κορίτσι κάθε ώρα, κάθε μέρα.

Τα ανήλικα θύματα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο του συνόλου των νεκρών, των οποίων τα πτώματα έχουν συλλεχθεί και ταυτοποιηθεί πριν από την ταφή.

Ο κατάλογος με τα ονόματα των θυμάτων που τηρούν οι υγειονομικές αρχές στη Γάζα αναγνωρίζεται ως έγκυρος από τη διεθνή κοινότητα, τον ΟΗΕ και τον ισραηλινό στρατό, αν και οι ισραηλινοί πολιτικοί προσπαθούν συχνά να τον απορρίψουν.

Η μαύρη λίστα είναι κατά πολύ μεγαλύτερη

Ωστόσο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Guardian, στον απολογισμό δεν περιλαμβάνονται τα χιλιάδες θύματα που εξακολουθούν να βρίσκονται θαμμένα κάτω από ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων, καθώς και τα πολλά έμμεσα θύματα του πολέμου. Ο αποκλεισμός του Ισραήλ έχει προκαλέσει έλλειψη τροφίμων, φαρμάκων, καθαρού νερού και καυσίμων, που έχει στοιχίσει ζωές.

Η πείνα έχει σκοτώσει τουλάχιστον 150 παιδιά. Η έλλειψη καθαρού νερού, ιατρικής περίθαλψης και βασικών φαρμάκων, όπως αντιβιοτικά, έχουν προκαλέσει πολλούς περισσότερους θανάτους, τους οποίους οι υγειονομικές αρχές αναφέρουν ότι δεν μπορούν να καταμετρήσουν όσο συνεχίζεται η ισραηλινή επίθεση.

Πολλά από τα παιδιά που επέζησαν των επιθέσεων φέρουν τραύματα που τους άλλαξαν τη ζωή. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότερα από 40.000 παιδιά έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο. Στη Γάζα σήμερα υπάρχουν περισσότερα ακρωτηριασμένα παιδιά από οποιοδήποτε άλλο μέρος στον κόσμο.

Για να γίνει κατανοητή η κλίμακα, στο Ιράκ, κατά τη διάρκεια της 15ετούς περιόδου που περιλάμβανε την άνοδο και την καταστροφή του «χαλιφάτου» του Ισλαμικού Κράτους, μεταξύ 2008 και 2022, ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε 3.119 θανάτους παιδιών στον πόλεμο.

«Συνολικά, είναι σαφές ότι τα παιδιά στη Γάζα βιώνουν μία από τις πιο σοβαρές καταστάσεις έκθεσης που έχουμε καταγράψει τις τελευταίες δεκαετίες», δήλωσε η Gudrun Østby, καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη του Όσλο (PRIO), το οποίο παρακολουθεί τον παγκόσμιο αντίκτυπο των πολέμων.

Η πιο αιματηρή περίοδος του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, που ξεκίνησε το 2011, προσφέρει κάποια σύγκριση. «Στη Συρία κάθε χρόνο από το 2012 έως το 2015, περισσότερα από τα μισά παιδιά ζούσαν σε κοντινή απόσταση από ακραία γεγονότα σύγκρουσης», δήλωσε η Østby.

Το Συριακό Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατέγραψε περισσότερους από 19.000 θανάτους παιδιών στα πρώτα τέσσερα χρόνια της σύγκρουσης. Ο πληθυσμός της Συρίας στην αρχή του πολέμου ήταν περίπου 10 φορές μεγαλύτερος από τον πληθυσμό της Γάζας το 2023.

Σύμφωνα με την οργάνωση Save the Children, περίπου ένα στα 50 παιδιά που ζούσαν στη Γάζα πριν από τον πόλεμο, δεν ζει σήμερα.

Οι στρατηγοί και οι στρατιώτες του Ισραήλ γνωρίζουν ότι σκοτώνουν μεγάλο αριθμό παιδιών. Ο πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής αντικατασκοπείας για μεγάλο μέρος του πολέμου δήλωσε ότι «δεν έχει σημασία τώρα» αν μεταξύ των νεκρών υπάρχουν και παιδιά.

Ορισμένοι πολιτικοί υποστηρίζουν ότι τα παιδιά είναι νόμιμοι στόχοι επειδή χρησιμοποιούνται ως ανθρώπινη ασπίδα και η φράση «δεν υπάρχουν αθώοι στη Γάζα» ακούγεται όλο και πιο συχνά στο Ισραήλ.

