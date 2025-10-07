Στο κτίριο, που βρίσκεται στο κέντρο της Μαδρίτης, γινόταν ανακαίνιση προκειμένου να λειτουργήσει από την εταιρεία Rehbilita, ως ξενοδοχείο σύμφωνα με πληροφορίες.

Τουλάχιστον 10 είναι οι τραυματίες ενώ τέσσερεις ακόμα εργάτες αγνοούνται σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, μετά τη μερική κατάρρευση του υπό ανακαίνιση κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης.

«Αυτή τη στιγμή (ο απολογισμός) εκτιμάται σε περίπου 10, κυρίως ελαφρά, τραυματίες», δήλωσε ο Φρανσίσκο Μαρτίν Αγκίρε, ανώτατος εκπρόσωπος της κεντρικής κυβέρνησης στην περιοχή της Μαδρίτης. Πρόσθεσε πως «υπάρχουν τέσσερις αγνοούμενοι».

Οι τραυματίες ανέφεραν ότι αρκετοί συνάδελφοι εργάτες βρίσκονταν μέσα στο 5ώροφο κτίριο όταν αρκετοί όροφοι κατέρρευσαν, χωρίς ωστόσο να δώσουν ακριβή αριθμό.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναζητούν τους αγνοούμενους εργάτες, σύμφωνα με τον Φρανσίσκο Μαρτίν Αγκίρε. Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι, δήλωσε η εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης Μπεατρίζ Μαρτίν.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, η πρόσοψη του κτιρίου ήταν καλυμμένη με ένα τεράστιο πράσινο μουσαμά που χρησιμοποιείται συνήθως από τα συνεργεία οικοδομών κατά την ανακαίνιση παλαιότερων κτιρίων. Η μερική κατάρρευση του πενταώροφου κτιρίου σημειώθηκε στο εσωτερικό του, αφήνοντας την πρόσοψή του άθικτη.

Η αστυνομία και οι πυροσβέστες χρησιμοποιούν drones και ειδικά σκυλιά για να δουν αν υπάρχουν παγιδευμένοι μέσα στο κτίριο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην όπερα της Μαδρίτης και το βασιλικό παλάτι.

Στο κτίριο γινόταν ανακαίνιση προκειμένου να λειτουργήσει από την εταιρεία Rehbilita, ως ξενοδοχείο σύμφωνα με πληροφορίες. Η εταιρεία μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει κάποια ανακοίνωση.

