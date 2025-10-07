Αναφορές για κατάρρευση τουλάχιστον έξι ορόφων υπό κατασκευή κτιρίου, μέσα στο οποίο υπήρχαν εργάτες.

Μέρος κτιρίου κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης και σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα υπάρχουν τραυματίες και εγκλωβισμένοι.

Το υπό κατασκευή κτίριο βρίσκεται στο κέντρο της Μαδρίτης, στην οδό Hileras. Αρχικά, υπήρχαν αναφορές για τέσσερις εγκλωβισμένους, ωστόσο πηγές από την Αστυνομία επιβεβαιώνουν τις δύο - προς το παρόν. Αστυνομικοί με εκπαιδευμένους σκύλους αναζητούν τους αγνοούμενους.

Σύμφωνα με την El Pais, μια μονάδα της SAMUR-PC (Εθνική Υπηρεσία Επειγόντων Περιστατικών) βρίσκεται στην περιοχή και περιθάλπει τρεις εργάτες, ένας εκ των οποίων μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι και οι άλλοι δύο φέρουν ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με την υπηρεσία Madrid Emergencies.

Έντεκα συνεργεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της ισπανικής πρωτεύουσας βρίσκονται επί τόπου.

Ο υπεύθυνος του γνωστού καταστήματος San Ginés, που βρίσκεται σε διπλανό δρόμο, ανέφερε στην El Pais: «Ολόκληρο το κτίριο κατέρρευσε και δεν μπορούμε να περάσουμε. Είναι γεμάτο ασθενοφόρα και αστυνομία και δεν μας αφήνουν να μπούμε».

«Κατέρρευσαν έξι όροφοι»

Πηγές που συμμετέχουν στην έρευνα διαβεβαιώνουν ότι «τουλάχιστον έξι όροφοι κατέρρευσαν και μπορεί να υπάρχει ένα άτομο παγιδευμένο, αν όχι περισσότερα».

«Οι πληροφορίες είναι ακόμα πολύ συγκεχυμένες», πρόσθεσε.

Είναι άγνωστο αν το άτομο που έχει παγιδευτεί εργαζόταν εκεί.

«Το κτίριο που κατέρρευσε είχε εγκαταλειφθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και ήταν υπό κατασκευή. Είχαν εγκαταστήσει έναν τεράστιο γερανό στις σκαλωσιές. Μου είπαν ότι επρόκειτο να χτίσουν ένα ξενοδοχείο και ότι οι εργασίες θα διαρκούσαν δύο χρόνια», είπε ένας γείτονας.

«Πριν από μισή ώρα, νιώσαμε μια τρομερή δόνηση στον δρόμο και μια τεράστια ποσότητα σκόνης υψώθηκε μπροστά από το κτίριο, ένα σύννεφο σκόνης που μας τρόμαξε», πρόσθεσε.

«Το κτίριο έχει καταρρεύσει όλο και ελέγχεται αν αγνοούνται εργαζόμενοι. Ο δρόμος έχει αποκλειστεί», ανέφερε στην El Pais ο διευθυντής του καταστήματος Trajes Flamencos Lunares Blancos στην οδό Hileras.