Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media φαίνεται τμήμα του μεσαιωνικού πύργου στη Ρώμη να καταρρέει για δεύτερη φορά ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούν τη διάσωση ενός εργάτη.

Ένας εργάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και ένας άλλος παγιδεύτηκε κάτω από τα ερείπια μετά τη μερική κατάρρευση του μεσαιωνικού πύργου των Κόμηδων στη Ρώμη.

Ο πύργος που βρίσκεται κοντά στο Κολοσσαίο, ήταν υπό ανακαίνιση. «Προσπαθούμε να τον βγάλουμε ζωντανό, αλλά η κατάσταση είναι περίπλοκη λόγω του κινδύνου περαιτέρω καταρρεύσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λούκα Κάρι στο Reuters ενημερώνοντας για την επιχείρηση διάσωσης.

Ο πρόεδρος της περιοχής, Φραντσέσκο Ρόκα, μιλώντας σε ιταλικά πρακτορεία ειδήσεων, δήλωσε ότι ο εργάτης που νοσηλεύεται δεν αντιμετωπίζει τραύματα απειλητικά για τη ζωή του. Πρόσθεσε πως δύο ακόμη εργάτες υπέστησαν ελαφρά τραύματα αλλά δεν χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη.

Ο Πύργος των Κόμηδων με ύψος 29 μέτρα, βρίσκεται κοντά σε ένα από τα τουριστικά αξιοθέατα της Ρώμης. Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media ο πύργος υπέστη τουλάχιστον δύο καταρρεύσεις. Το δεύτερο περιστατικό συνέβη ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν να στήσουν εναέριες σκάλες. Το κτίριο παρέμεινε όρθιο, αλλά παρουσιάζει σημαντικές εσωτερικές ζημιές.

Το κτήριο κάποτε φιλοξενούσε γραφεία του δημαρχείου, αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί από το 2006 και τώρα γινόταν εργασίες στο πλαίσιο ενός τετραετούς έργου ανακαίνισης που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026, σύμφωνα με τις αρχές της πόλης της Ρώμης. Η περιοχή γύρω από τον πύργο έχει αποκλειστεί γαι τους πεζούς, λόγω των εργασιών αποκατάστασης.

Το κτίριο ανεγέρθηκε από τον Πάπα Ιννοκέντιο Γ΄ για την οικογένειά του στις αρχές του 13ου αιώνα και αρχικά ήταν διπλάσιο σε ύψος, αλλά μειώθηκε μετά από ζημιές, που υπέστη λόγω σεισμών τον 14ο και 17ο αιώνα.

Με πληροφορίες του Reuters/Corriere Della Sera