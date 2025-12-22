Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στην πυροσβεστική περιλαμβάνει ο προγραμματισμός για το 2026.

Η Πυροσβεστική μπαίνει σε φάση ενίσχυσης προσωπικού το 2026, με την προκήρυξη 1.021 μόνιμων θέσεων που θα καλύψουν κρίσιμες ανάγκες σε όλη τη χώρα.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα προσλήψεων των τελευταίων ετών, που προσφέρει ευκαιρίες σταθερής εργασίας και καριέρας για υποψηφίους σε επιχειρησιακούς, τεχνικούς και διοικητικούς ρόλους.

Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει συνολικά 19.598 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο για το 2026, με την Πυροσβεστική να συγκαταλέγεται στους βασικούς «κερδισμένους».

Οι ανάγκες για πυροπροστασία, διαχείριση φυσικών καταστροφών και έκτακτες επιχειρήσεις απαιτούν ισχυρές και επαρκώς στελεχωμένες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα.

Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων, αλλά για τις υπόλοιπες θέσεις εξειδίκευσης (μηχανικοί, τεχνικοί, πληροφορικοί, χειριστές εναέριων μέσων, διοικητικό προσωπικό) η διαδικασία γίνεται μέσω ΑΣΕΠ, όπως ισχύει για τις μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο.

Οι 1.021 θέσεις κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες εκπαίδευσης:

ΔΕ

Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί: 70

Δόκιμοι Πυροσβέστες: 260

Πυροσβέστες γενικών καθηκόντων: 600

ΠΕ

Διοικητικών, Νομικών και Οικονομικών: 10

Μηχανικοί Τεχνικών Εναέριων Μέσων: 15

Πληροφορικής & Επικοινωνιών: 10

Πλοηγοί, Τεχνικοί Οχημάτων, Χειριστές Εναέριων Μέσων: 27

ΤΕ

Πληροφορικής & Επικοινωνιών: 9

Πλοηγοί Μηχανικοί: 10

Τεχνικοί Οχημάτων: 10