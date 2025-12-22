Σε σύγκριση με προηγούμενες βάσεις δεδομένων αυτού του τύπου, όπως η Microsoft Building Footprint, ο νέος χάρτης προσφέρει πληροφορίες για περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο επιπλέον κτίρια, με μοντέλα 3D σχετικά υψηλής ανάλυσης για σχεδόν όλες τις κατασκευές.

Ερευνητές από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου (TUM) στη Γερμανία δημιούργησαν έναν νέο διαδικτυακό χάρτη που απεικονίζει τη θέση 2,75 δισεκατομμυρίων κτιρίων σε 3D.

Πρόκειται για ένα εκπληκτικό τεχνολογικό επίτευγμα, το οποίο κατέστη δυνατό χάρη σε μια τεράστια βάση δεδομένων με δορυφορικές εικόνες και την αξιοποίηση αλγόριθμων μηχανικής μάθησης. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα ύψους από κτίρια που έχουν ήδη μετρηθεί, προκειμένου να εκτιμηθούν οι διαστάσεις εκείνων για τα οποία δεν υπήρχαν διαθέσιμες μετρήσεις.

Ο χάρτης ονομάζεται GlobalBuildingAtlas και είναι διαθέσιμος ΕΔΩ.

Σε σύγκριση με προηγούμενες βάσεις δεδομένων αυτού του τύπου, όπως η Microsoft Building Footprint, ο νέος χάρτης προσφέρει πληροφορίες για περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο επιπλέον κτίρια, με μοντέλα 3D σχετικά υψηλής ανάλυσης για σχεδόν όλες τις κατασκευές.

Η ομάδα που δημιούργησε τον χάρτη ελπίζει ότι θα χρησιμοποιηθεί για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τις υποδομές των πόλεων, τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση καταστροφών και πολλούς άλλους τομείς όπου η αστικοποίηση παίζει σημαντικό ρόλο.

«Οι τρισδιάστατες πληροφορίες για τα κτίρια παρέχουν πολύ πιο ακριβή εικόνα της αστικοποίησης και της φτώχειας σε σχέση με τους παραδοσιακούς δισδιάστατους χάρτες», τονίζει ο Xiaoxiang Zhu, επιστήμονας δεδομένων στο TUM.

«Με τα τρισδιάστατα μοντέλα, βλέπουμε όχι μόνο το αποτύπωμα αλλά και τον όγκο κάθε κτιρίου, γεγονός που μας επιτρέπει να έχουμε πολύ πιο ακριβή εικόνα των συνθηκών διαβίωσης».

Ο χάρτης είναι 30 φορές πιο λεπτομερής από τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων αποτυπωμάτων κτιρίων, κάτι που τον κάνει εντυπωσιακό.

Αυτά τα ογκομετρικά δεδομένα κάνουν τεράστια διαφορά στον υπολογισμό της πυκνότητας του πληθυσμού και στον σχεδιασμό των αστικών κέντρων.

Καθώς όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού μετακινείται προς τις πόλεις, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν θέσει ως έναν από τους βασικούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 τη δημιουργία πόλεων που θα είναι «συμπεριληπτικές, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες». Αυτός είναι ένας μόνο από τους στόχους στους οποίους μπορεί να συμβάλει ο νέος αυτός χάρτης.

Μια άλλη χρήσιμη προσέγγιση ανάλυσης που επισημαίνουν οι ερευνητές είναι η μέτρηση των δομημένων περιοχών με βάση τον τρισδιάστατο όγκο και όχι τη δισδιάστατη κάλυψη – ένας πιθανώς πιο ακριβής τρόπος για να εκτιμηθεί πόσοι άνθρωποι ζουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή και, ως εκ τούτου, πόσες βασικές δημόσιες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και σχολείων) χρειάζονται εκεί.

«Εισάγουμε έναν νέο παγκόσμιο δείκτη: τον όγκο των κτιρίων ανά κάτοικο, τη συνολική μάζα των κτιρίων σε σχέση με τον πληθυσμό, ένα μέτρο στέγασης και υποδομών που αποκαλύπτει κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες», αναφέρει ο Zhu.

«Αυτός ο δείκτης υποστηρίζει τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και βοηθά τις πόλεις να γίνουν πιο συμπεριληπτικές και ανθεκτικές».

Η έρευνα έχει δημοσιευτεί στο Earth System Science Data.

