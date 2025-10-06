Ενότητα ζήτησε η φον ντερ Λάιεν, που είναι αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής.

Έκκληση για ενότητα απηύθυνε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη συζήτηση για τις δύο προτάσεις μομφής με τις οποίες είναι αντιμέτωπη.

Οι αντίπαλοι της ΕΕ είναι «έτοιμοι να εκμεταλλευτούν τυχόν διαιρέσεις και να τις υποδαυλίσουν», προειδοποίησε η φον ντερ Λάιεν και κάλεσε τους ευρωβουλευτές να μην πέσουν στην παγίδα του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στην ομιλία της στο Στρασβούργο, επανέλαβε τη τη δεσμευσή της να συνεργαστεί με όλους «για να διατηρηθεί η ενότητα». Το νόημα αυτής της ενότητας «δεν είναι απαραίτητα να συμφωνήσουμε σε κάθε λεπτομέρεια», αλλά να κρατήσουμε τη «μεγαλύτερη εικόνα» και «να συνταχθούμε γύρω από τα αυτά που έχουμε κοινά για να προσφέρουμε στους Ευρωπαίους σε αυτόν τον επικίνδυνο κόσμο», συμπλήρωσε. «Οι αντίπαλοί μας δεν είναι μόνο έτοιμοι να εκμεταλλευτούν τυχόν διαιρέσεις, αλλά και να τις υποδαυλίσουν», υπογράμμισε.

«Το ισχυρότερο μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε είναι αυτό της ενότητας. Είτε πρόκειται για την αμυντική μας ετοιμότητα, είτε για την οικοδόμηση της ασπίδας της δημοκρατίας μας, είτε για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας, είτε για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για όλους στη σημερινή σύγχρονη οικονομία. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε. Και σε αυτό θέλω εγώ - και όλο το Σώμα των Επιτρόπων εδώ πίσω μου - να εργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», συνέχισε.

Η πρόεδρος της Κομισιόν κάλεσε τους ευρωβουλευτές να μην πέσουν στην παγίδα που έστησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι προσπάθειες του Ρώσου προέδρου, τόνισε, βασίζονται σε ένα «παλιό κόλπο» που είναι να σπείρει τη διχόνοια, να διαδώσει την παραπληροφόρηση, να στρέψει τους Ευρωπαίους τον έναν εναντίον του άλλου. «Αυτή είναι μια παγίδα και απλά δεν μπορούμε να πέσουμε σε αυτήν», είπε.

Αναγνώρισε ότι είναι «θεμιτές» και «γνήσιες» οι ανησυχίες που εκφράζουν ευρωβουλευτές για τη Γάζα, την Ουκρανία και το εμπόριο με τις ΗΠΑ. «Πιστεύω ότι αυτή είναι μια κοινή ευθύνη που έχουμε όλοι σε αυτή την επικίνδυνη στιγμή της Ιστορίας μας», δήλωσε και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του για να προσφέρει στους Ευρωπαίους. «Μπορείτε να βασιστείτε σε εμένα και σε αυτήν την Επιτροπή για να μοιραστούμε αυτήν την ευθύνη μαζί σας. Επειδή το μήνυμα που στέλνουμε τώρα θα αντηχήσει σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Και πιστεύω ότι αυτό το μήνυμα πρέπει να είναι ότι η Ευρώπη στέκεται ενωμένη. Και προσφέρει αποτελέσματα ενωμένη», πρόσθεσε.

Πρόταση μομφής έχουν καταθέσει η ριζοσπαστική Αριστερά και η ακροδεξιά ομάδα «Πατριώτες της Ευρώπης». Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη (9/10) και αναμένεται να καταψηφιστούν, καθώς τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα (ΕΛΚ, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Φιλελεύθεροι και Πράσινοι) αναμένεται να συσπειρωθούν γύρω από τη φον Ντερ Λάιεν.

«Πρέπει να επιλέξετε μεταξύ των συμμάχων σας και εκείνων που δεν είναι φίλοι μας», δήλωσε η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών, Ιράτκε Γκαρσία και προειδοποίησε τη φον ντερ Λάιεν ότι η στήριξη των Σοσιαλδημοκρατών «δεν είναι άνευ όρων», αλλά «εξαρτάται από εσάς». «Θα έχετε την υποστήριξή μας μόνο εάν τηρήσετε τις συμφωνημένες υποσχέσεις. Θέλουμε να δούμε τις υποσχέσεις σας στο πρόγραμμα εργασίας που πρέπει να παρουσιάσει η Επιτροπή τον Νοέμβριο», τόνισε.

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ κατηγόρησε την Ακροδεξιά και τη ριζοσπαστική Αριστερά - τον Ζορντάν Μπαρντελά και τη Μανόν Ομπρί - ότι εισάγουν τις πολιτικές συζητήσεις της Γαλλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον κατηγόρησε όλα τα κόμματα της Ακροδεξιάς ότι, ενώ είναι φίλοι του Τραμπ και του «MAGA», δεν έκαναν τίποτα για να βοηθήσουν στην επίτευξη μιας πιο ευνοϊκής εμπορικής συμφωνίας και τώρα κατηγορούν την Κομισιόν γι' αυτήν.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, ζήτησε την αποχώρηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και επέκρινε την Επιτροπή για την μεταναστευτική πολιτική της και για την εμπορική συμφωνία που υπέγραψε τον Αύγουστο με τις ΗΠΑ. «Όλες οι μεγάλες δυνάμεις υποστηρίζουν τα συμφέροντά τους, ενώ εμείς υποχωρούμε. Κλείνουν εργοστάσια και χάνουμε θέσεις απασχόλησης», τόνισε μεταξύ άλλων.

Η αντιπρόεδρος της Ομάδας της Αριστεράς, Μανόν Ομπρί, κατήγγειλε την «αδράνεια» της Επιτροπής απέναντι στη «γενοκτονία» στη Γάζα. «Πρέπει να φύγετε κυρία Φον ντερ Λάιεν», είπε τρεις φορές, επικρίνοντας την Κομισιόν που αρνείται να σταματήσει κάθε εμπορική συναλλαγή με το Ισραήλ, ενώ την ίδια στιγμή για τη Ρωσία ετοιμάζεται το 19ο πακέτο κυρώσεων. Για τις εμπορικές συμφωνίες με ΗΠΑ και Mercosur, η Μανόν Ομπρί υποστήριξε ότι είναι «μονομερείς» και «χωρίς καμία νομιμοποίηση», ενώ κατηγόρησε τη φον ντερ Λάιεν ότι θέλει «να ξηλώσει» την πράσινη συμφωνία «χειροκροτούμενη από τη Δεξιά και της Ακροδεξιά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ