Συνάντηση του Μακρόν με τον Λεκορνού, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού.

Αρκετές ώρες μετά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνού από την πρωθυπουργία της Γαλλίας, ήρθε η πρώτη δημόσια αντίδραση του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε από τον Λεκορνού να κάνει τις τελευταίες διαπραγματεύσεις με τα κόμματα, ανακοίνωσε το Ελιζέ. Ο παραιτηθείς πρωθυπουργός αποδέχθηκε το αίτημα του Μακρόν.

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο Μακρόν και ο Λεκορνού συναντήθηκαν για σχεδόν μία ώρα, στο Ελιζέ, σύμφωνα με το Reuters Ακολούθησε τετ α τετ του προέδρου της Γερουσίας, Ζεράρ Λαρσέ, με τον Λεκορνού.

Λίγο μετά, η προεδρία ανακοίνωσε ότι ο Μακρόν ζήτησε από τον Λεκορνού να κάνει τις τελικές συνομιλίες με τα κόμματα έως το βράδυ της Τετάρτης, για τη σταθεροποίηση της χώρας.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι ο πρόεδρος «ανέθεσε στον απερχόμενο πρωθυπουργό την ευθύνη της διεξαγωγής των τελικών διαπραγματεύσεων, έως το βράδυ της Τετάρτης, για τον καθορισμό μιας πλατφόρμας δράσης και για τη σταθερότητα της χώρας».

Μέσω ανάρτησης, ο Λεκορνού ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε το αίτημα του Μακρόν. «Αποδέχθηκα το αίτημα του προέδρου της Δημοκρατίας γι τη διεξαγωγή τελικών συζητήσεων με τις πολιτικές δυνάμεις, για τη σταθερότητα της χώρας. Θα ενημερώσω τον αρχηγό του κράτους το βράδυ της Τετάρτης εάν αυτό είναι εφικτό, ώστε να μπορέσει να εξάγει τα απαραίτητα συμπεράσματα», έγραψε.

Η νέα πολιτική κρίση στη Γαλλία ξέσπασε λίγες ημέρες πριν από την κατάθεση του προϋπολογισμού του 2026 στη Βουλή. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η κυβέρνηση πρέπει να καταθέσει τον προϋπολογισμό έως τις 7 Οκτωβρίου, ωστόσο το σύνταγμα δίνει κάποια ευελιξία έως τα μέσα του μήνα.