Ο δεξιός έμπιστος του Λεκορνού απειλήθηκε με πρόταση μομφής μέσα σε λιγότερο από μια ώρα από την ανακοίνωση του κυβερνητικού του σχήματος.

Η τρίτη κυβέρνηση που σχηματίστηκε σε διάστημα ενός έτους στη Γαλλία υπήρξε και η πλέον βραχύβια: Ο Σεμπαστιέν Λεκορνού, ήδη υπό την απειλή πρότασης μομφής τις επόμενες ημέρες, διαπίστωσε ρήγματα στον κυβερνητικό συνασπισμό μόλις μία ώρα μετά την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού σχήματος.

Η σύντομη θητεία του Λεκορνού υποδηλώνει το βάθος της πολιτικής κρίσης που έχει πλήξει τη Γαλλία. Διετέλεσε πρωθυπουργός μόλις για 27 ημέρες, ενώ η κυβέρνησή του διήρκεσε 14 ώρες.

Στη δημόσια δήλωσή του, ο απερχόμενος γάλλος πρωθυπουργός απέδωσε την παραίτησή του στην αδιαλλαξία των πολιτικών κομμάτων.

«Ήμουν έτοιμος για συμβιβασμό, αλλά κάθε πολιτικό κόμμα ήθελε το άλλο να υιοθετήσει ολόκληρο το πρόγραμμά του», ανέφερε στην ομιλία του στο Μέγαρο Ματινιόν. «Δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για να ασκήσω τα καθήκοντά μου ως πρωθυπουργός», πρόσθεσε καταγγέλλοντας τις «κομματικές ορέξεις» των παρατάξεων που, όπως είπε, τον ανάγκασαν σε παραίτηση.

Πρέπει «πάντα να επιλέγει κανείς τη χώρα του αντί για το κόμμα του», πρόσθεσε επιτιθέμενος έμμεσα στον υπουργό Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό και το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων χωρίς να τους κατονομάσει συγκεκριμένα. Υπενθυμίζεται πως ο συντηρητικός υπουργός - παρότι διατήρησε κι ο ίδιος τη θέση του στο νέο κυβερνητικό σχήμα - δήλωσε την Κυριακή ότι η σύνθεση «δεν αντικατόπτριζε τη δέσμευση για ρήξη».

Μετά από εβδομάδες διαβουλεύσεων με όλα τα πολιτικά κόμματα, ο Λεκορνού, στενός σύμμαχος του Μακρόν, όρισε τους υπουργούς του την Κυριακή. Είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους συνεδρίαση το απόγευμα της Δευτέρας.

Ωστόσο, η επιλογή των υπουργών έγινε δεκτή με οργή από το σύνολο σχεδόν του πολιτικού φάσματος, ενώ χαρακτηρίστηκε είτε υπερβολικά δεξιά είτε όχι αρκετά δεξιά - και σίγουρα καθόλου πρωτότυπη. Οι 12 από τους 18 υπουργούς αποτελούσαν μέλη της εξίσου αποτυχημένης κυβέρνησης Μπαϊρού

Σύμφωνα με το Reuters, η παραίτηση του Λεκορνού σημαίνει ότι οι υπουργοί που διορίστηκαν το προηγούμενο βράδυ βρίσκονται τώρα στη παράξενη θέση να γίνουν υπηρεσιακοί υπουργοί - παραμένοντας στη θέση τους μόνο για να διαχειρίζονται τα καθημερινά θέματα μέχρι να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση.

Η Αγκνές Πανιέ Ρουνασέρ, εκ νέου υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, συνόψισε την κατάσταση με τα κατάλληλα λόγια: «Απελπίζομαι με αυτό το τσίρκο».

Αξίζει να σημειωθεί πως η ακροδεξιά του Ζορντάν Μπαρντελά ζητά τώρα από τον Εμανουέλ Μακρόν τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, ενώ ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν καλέι σε άμεση εξέταση της πρότασης που κατέθεσαν 104 βουλευτές για πρόταση μομφής κατά του Εμανουέλ Μακρόν.