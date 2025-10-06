Αντιμέτωπος ξανά με τις ίδιες επιλογές ο Μακρόν.

Μέχρι στιγμής, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν έχει σχολιάσει δημοσίως την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνού από τη θέση του πρωθυπουργού. Όσο αναμένεται η πρώτη αντίδραση του προέδρου της Γαλλίας, δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο περπατά στις όχθες του Σηκουάνα.

Ο ηγέτης της Γαλλίας φαίνεται να μιλά στο κινητό, στο βίντεο που δημοσίευσε το BFMTV. «Είναι μια εικόνα μοναξιάς που δείχνει ξεκάθαρα τη στιγμή που βιώνει. Τη μοναξιά της εξουσίας, τη μοναξιά των αποφάσεων που πρέπει να πάρει τις επόμενες ώρες», σχολιάζει ο ρεπόρτερ του τηλεοπτικού δικτύου.

Ο Λεκορνού ήταν ο πέμπτος Γάλλος πρωθυπουργός τα τελευταία δύο χρόνια και παραιτήθηκε μερικές ώρες μετά τον διορισμό της κυβέρνησής του. Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, ο Μακρόν έρχεται ξανά αντιμέτωπος με τρεις επιλογές: πρόωρες εκλογές, παραίτηση, ή διορισμό ενός ακόμα πρωθυπουργού. Τους τελευταίους μήνες, ο Γάλλος πρόεδρος απορρίπτει κατηγορηματικά τις δύο πρώτες επιλογές.

{https://x.com/BFMTV/status/1975139760663384301}