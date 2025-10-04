Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποίησε την απάντηση της Χαμάς στο δίκτυο Truth Social.

Άμεση ήταν η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ στην ανακοίνωση της Χαμάς στο σχέδιο ειρήνης στη Γάζα. Με διάγγελμά του σημείωσε ότι «Η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη και πώς το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς».

Ειδικότερα, χαιρέτισε την αντίδραση της Χαμάς στο ειρηνευτικό του σχέδιο σημειώνοντας: «Με βάση τη Δήλωση που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι είναι έτοιμη για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τον βομβαρδισμό της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα! Αυτή τη στιγμή, είναι πολύ επικίνδυνο να το κάνουμε αυτό. Βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις για τις λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, πρόκειται για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή».

Live οι εξελίξεις από το Al Jazeera

{https://www.youtube.com/watch?v=gCNeDWCI0vo}

Η απάντηση της Χαμάς

Η Χαμάς αν και είχε διορία να απαντήσει μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, το βράδυ της Παρασκευής έστειλε την απόφασή της στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, δηλώνει έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους και να συζητήσει τις λεπτομέρειες για το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Χαμάς, αναφέρει ότι προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και να αποσυρθούν πλήρως οι ισραηλινές δυνάμεις από τον θύλακα, είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους- νεκρούς και ζωντανούς- σύμφωνα με το σχέδιο ανταλλαγής που ορίζει η πρόταση Τραμπ. «Σε αυτό το πλαίσιο, το κίνημα επιβεβαιώνει την ετοιμότητά του να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις μέσω των διαμεσολαβητών για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Επίσης, η Χαμάς συμφωνεί να παραδώσει τη διοίκηση της Γάζας σε ένα ανεξάρτητο σώμα Παλαιστινίων τεχνοκρατών «με βάση την παλαιστινιακή εθνική συναίνεση και την αραβική και ισλαμική υποστήριξη».

Άλλα ζητήματα που αναφέρονται στην πρόταση Τραμπ και αφορούν «το μέλλον της Λωρίδα της Γάζας και τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού, συνδέονται με μια ενιαία εθνική θέση και τους σχετικούς διεθνείς νόμους και ψηφίσματα», συμπληρώνει η Χαμάς.

Αυτά «θα αντιμετωπιστούν μέσω ενός ολοκληρωμένου εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου, στο οποίο η Χαμάς θα συμμετέχει και θα συνεισφέρει υπεύθυνα».

Νωρίτερα ο Τραμπ αναδημοσίευσε την ανακοίνωση που εξέδωσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στο δίκτυό του Truth Social. Η ανάρτησή του.

Το πλάνο 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ

Η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση όλων των ομήρων μέσα στις πρώτες 72 ώρες της εκεχειρίας. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει 250 Παλαιστίνιους ισοβίτες και 1.700 κρατούμενους.

Ακόμα, ορίζει ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί και δεν θα έχει κανένα ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας. Ο θύλακας θα διοικείται προσωρινά από μια τεχνοκρατική Παλαιστινιακή επιτροπή, υπό ένα διεθνές συμβούλιο στο οποίο θα συμμετέχει ο Τόνι Μπλερ και επικεφαλής του θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Εξάλλου, σύμφωνα με το σχέδιο το Ισραήλ θα αποσυρθεί από τη Λωρίδα της Γάζας, όπου θα αναπτυχθεί μια διεθνής δύναμη σταθεροποίησης.

Αναλυτικά οι 20 όροι

1. Η Γάζα θα είναι μια αποριζοσπαστικοποιημένη, απαλλαγμένη από τρομοκρατία ζώνη που δεν θα αποτελεί απειλή για τους γείτονές της.

2. Η Γάζα θα αναδιαμορφωθεί προς όφελος του λαού της Γάζας, ο οποίος έχει υποφέρει περισσότερο από αρκετά.

3. Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με αυτήν την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως. Οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν στη συμφωνημένη γραμμή για να προετοιμαστούν για την απελευθέρωση ομήρων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών και πυροβολικών βομβαρδισμών, θα ανασταλούν και οι γραμμές μάχης θα παραμείνουν παγωμένες μέχρι να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την πλήρη σταδιακή αποχώρηση.

4. Εντός 72 ωρών από την δημόσια αποδοχή αυτής της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα επιστραφούν.

5. Μόλις απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 ισόβιους κρατούμενους συν 1700 κατοίκους της Γάζας που κρατήθηκαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων όλων των γυναικών και των παιδιών που κρατούνται σε αυτό το πλαίσιο. Για κάθε Ισραηλινό όμηρο του οποίου θα απελευθερωθούν τα λείψανα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει τα λείψανα 15 νεκρών κατοίκων της Γάζας.

6. Μόλις επιστραφούν όλοι οι όμηροι, τα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για ειρηνική συνύπαρξη και για την αποδέσμευση των όπλων τους θα λάβουν αμνηστία. Τα μέλη της Χαμάς που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα θα έχουν ασφαλή διέλευση προς τις χώρες υποδοχής.

7. Με την αποδοχή της παρούσας συμφωνίας, θα σταλεί αμέσως πλήρης βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Κατ' ελάχιστον, οι ποσότητες βοήθειας θα είναι σύμφωνες με αυτά που περιλαμβάνονταν στη συμφωνία της 19ης Ιανουαρίου 2025 σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης υποδομών (νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, αποχέτευση), της αποκατάστασης νοσοκομείων και αρτοποιείων, και της εισόδου του απαραίτητου εξοπλισμού για την απομάκρυνση ερειπίων και το άνοιγμα δρόμων.

8. Η είσοδος της διανομής και της βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας θα προχωρήσει χωρίς παρέμβαση από τα δύο μέρη μέσω των Ηνωμένων Εθνών και των οργανισμών τους, και της Ερυθράς Ημισελήνου, καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών που δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο με κανένα από τα δύο μέρη. Το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις θα υπόκειται στον ίδιο μηχανισμό που εφαρμόζεται βάσει της συμφωνίας της 19ης Ιανουαρίου 2025.

9. Η Γάζα θα διοικείται υπό την προσωρινή μεταβατική διακυβέρνηση μιας τεχνοκρατικής, απολιτικής παλαιστινιακής επιτροπής, υπεύθυνης για την καθημερινή λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και των δήμων για τον λαό της Γάζας. Αυτή η επιτροπή θα αποτελείται από ειδικευμένους Παλαιστίνιους και διεθνείς εμπειρογνώμονες, με εποπτεία και εποπτεία από ένα νέο διεθνές μεταβατικό όργανο, το «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο θα διευθύνεται και θα προεδρεύεται από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, ενώ άλλα μέλη και αρχηγοί κρατών θα ανακοινωθούν, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ. Αυτό το όργανο θα καθορίσει το πλαίσιο και θα χειριστεί τη χρηματοδότηση για την ανασυγκρότηση της Γάζας μέχρι να ολοκληρώσει η Παλαιστινιακή Αρχή το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεών της, όπως περιγράφεται σε διάφορες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένου του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ το 2020 και της πρότασης Σαουδικής Αραβίας-Γαλλίας.και μπορεί να ανακτήσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τον έλεγχο της Γάζας. Αυτό το όργανο θα επικαλεστεί τα καλύτερα διεθνή πρότυπα για να δημιουργήσει μια σύγχρονη και αποτελεσματική διακυβέρνηση που θα εξυπηρετεί τον λαό της Γάζας και θα ευνοεί την προσέλκυση επενδύσεων.

10. Ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης του Τραμπ για την ανοικοδόμηση και την ενεργοποίηση της Γάζας θα δημιουργηθεί με τη σύγκληση μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων που έχουν βοηθήσει στη δημιουργία μερικών από τις ακμάζουσες σύγχρονες πόλεις-θαύματα στη Μέση Ανατολή. Πολλές στοχαστικές επενδυτικές προτάσεις και συναρπαστικές ιδέες ανάπτυξης έχουν καταρτιστεί από καλοπροαίρετες διεθνείς ομάδες και θα εξεταστούν για τη σύνθεση των πλαισίων ασφάλειας και διακυβέρνησης για την προσέλκυση και τη διευκόλυνση αυτών των επενδύσεων που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ευκαιρίες και ελπίδα για τη μελλοντική Γάζα.

11. Θα δημιουργηθεί μια ειδική οικονομική ζώνη με προτιμησιακούς δασμούς και ποσοστά πρόσβασης που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις συμμετέχουσες χώρες.

12. Κανείς δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και ελεύθεροι να επιστρέψουν. Θα ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να μείνουν και θα τους προσφέρουμε την ευκαιρία να χτίσουν μια καλύτερη Γάζα.

13. Η Χαμάς και άλλες παρατάξεις συμφωνούν να μην έχουν κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, άμεσα, έμμεσα ή με οποιαδήποτε μορφή. Όλες οι στρατιωτικές, τρομοκρατικές και επιθετικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των σηράγγων και των εγκαταστάσεων παραγωγής όπλων, θα καταστραφούν και δεν θα ξαναχτιστούν. Θα υπάρξει μια διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης της Γάζας υπό την επίβλεψη ανεξάρτητων παρατηρητών, η οποία θα περιλαμβάνει την οριστική τοποθέτηση όπλων εκτός χρήσης μέσω μιας συμφωνημένης διαδικασίας παροπλισμού και θα υποστηρίζεται από ένα διεθνώς χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα επαναγοράς και επανένταξης, όλα επαληθευμένα από τους ανεξάρτητους παρατηρητές. Η Νέα Γάζα θα δεσμευτεί πλήρως στην οικοδόμηση μιας ευημερούσας οικονομίας και στην ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές της.

14. Θα παρασχεθεί εγγύηση από τους περιφερειακούς εταίρους για να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς και οι παρατάξεις συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους και ότι η Νέα Γάζα δεν αποτελεί απειλή για τους γείτονές της ή τον λαό της.

15. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με Άραβες και διεθνείς εταίρους για την ανάπτυξη μιας προσωρινής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) που θα αναπτυχθεί αμέσως στη Γάζα. Η ISF θα εκπαιδεύσει και θα παρέχει υποστήριξη σε ελεγμένες παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις στη Γάζα και θα συμβουλευτεί την Ιορδανία και την Αίγυπτο που έχουν εκτεταμένη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα. Αυτή η δύναμη θα αποτελέσει τη μακροπρόθεσμη λύση εσωτερικής ασφάλειας. Η ISF θα συνεργαστεί με το Ισραήλ και την Αίγυπτο για να βοηθήσει στην ασφάλεια των παραμεθόριων περιοχών, μαζί με τις πρόσφατα εκπαιδευμένες παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις. Είναι κρίσιμο να αποτραπεί η είσοδος πυρομαχικών στη Γάζα και να διευκολυνθεί η ταχεία και ασφαλής ροή αγαθών για την ανοικοδόμηση και αναζωογόνηση της Γάζας. Ένας μηχανισμός αποσυμφόρησης θα συμφωνηθεί από τα μέρη.

16. Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα. Καθώς οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (ISF) θα αποκαταστήσουν τον έλεγχο και τη σταθερότητα, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) θα αποσυρθούν με βάση πρότυπα, ορόσημα και χρονοδιαγράμματα που συνδέονται με την αποστρατιωτικοποίηση, τα οποία θα συμφωνηθούν μεταξύ των Ισραηλινών Ένοπλων Δυνάμεων, των ISF, των εγγυητών και των Ηνωμένων Πολιτειών.με στόχο μια ασφαλή Γάζα που δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ, την Αίγυπτο ή τους πολίτες της. Πρακτικά, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) θα παραδώσουν σταδιακά το έδαφος της Γάζας που κατέχουν στις ISF, σύμφωνα με συμφωνία που θα συνάψουν με την μεταβατική αρχή μέχρι να αποσυρθούν πλήρως από τη Γάζα, εκτός από μια παρουσία στην περίμετρο ασφαλείας που θα παραμείνει μέχρι η Γάζα να είναι σωστά ασφαλής από οποιαδήποτε αναδυόμενη τρομοκρατική απειλή.

17. Σε περίπτωση που η Χαμάς καθυστερήσει ή απορρίψει αυτήν την πρόταση, τα παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης της κλιμακωτής επιχείρησης βοήθειας, θα προχωρήσουν στις περιοχές χωρίς τρομοκρατία που παραδόθηκαν από τις IDF στις ISF.

18. Θα καθιερωθεί μια διαδικασία διαθρησκευτικού διαλόγου με βάση τις αξίες της ανοχής και της ειρηνικής συνύπαρξης, με στόχο την αλλαγή της νοοτροπίας και των αφηγήσεων των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών, δίνοντας έμφαση στα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την ειρήνη.

19. Ενώ η ανασυγκρότηση της Γάζας προχωρά και όταν το πρόγραμμα μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής υλοποιηθεί πιστά, μπορεί τελικά να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια αξιόπιστη οδό προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση, την οποία αναγνωρίζουμε ως την επιδίωξη του παλαιστινιακού λαού.

20. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καθιερώσουν διάλογο μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων για να συμφωνήσουν σε έναν πολιτικό ορίζοντα για ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη.