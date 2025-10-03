Η έκρηξη προκάλεσε μια γιγαντιαία πορτοκαλί φλόγα που ήταν ορατή από χιλιόμετρα μακριά.

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο, κοντά στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, ενώ σύμφωνα με το CBSnews, προηγήθηκε έκρηξη που σύμφωνα με μάρτυρα, «έμοιαζε με σεισμό μικρής κλίμακας».

{https://x.com/Breaking_4_News/status/1973975915668648235}

Η έκρηξη προκάλεσε μια γιγαντιαία πορτοκαλί φλόγα που ήταν ορατή από χιλιόμετρα μακριά. Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την έκρηξη ή αν υπήρξαν τραυματισμοί, σύμφωνα με τους New York Times.

«Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είδους πυρκαγιά είναι», δήλωσε ο Χούλιο Μαρτίνεθ, εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος του Ελ Σεγκούντο.

Η αστυνομία και η υπηρεσία πολιτικής προστασίας συνέστησαν στους κατοίκους των γύρω περιοχών να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν τα παράθυρα κλειστά, λόγω των καπνών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/abc7chriscristi/status/1973973321260937503}

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Chevron, το διυλιστήριο του Ελ Σεγκούντο κατασκευάστηκε το 1911. Η εγκατάσταση παράγει 276.000 βαρέλια αργού πετρελαίου κάθε μέρα και «είναι το μεγαλύτερο διυλιστήριο παραγωγής πετρελαίου στη δυτική ακτή». Έχει δυνατότητα αποθήκευσης 12,5 εκατομμυρίων βαρελιών σε περίπου 150 μεγάλες δεξαμενές.

{https://x.com/rawsalerts/status/1590180946367897601}

Το Ελ Σεγκούντο βρίσκεται λίγα μίλια νότια του Λος Άντζελες. Το αεροδρόμιο δήλωσε ότι η πυρκαγιά δεν έχει επηρεάσει τις δραστηριότητές του. Δεν έχουν ακυρωθεί, εκτραπεί ή καθυστερήσει πτήσεις λόγω της πυρκαγιάς.