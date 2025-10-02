«Αγκάθι» ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Η Χαμάς θα απαιτήσει να γίνουν βασικές αλλαγές στην πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα, αλλά είναι πιθανό να αποδεχθεί το σχέδιο ως βάση για νέες διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με αναλυτές και πηγές κοντά στην οργάνωση.

Την Τρίτη ο Τραμπ έδωσε προθεσμία 3-4 ημερών στη Χαμάς προκειμένου να απαντήσει στο σχέδιο των 20 σημείων. Ο Μχαϊμάρ Αμπουσάντα, πολιτικός επιστήμονας από τη Γάζα με έδρα το Κάιρο δήλωσε ότι η Χαμάς πρέπει τώρα να επιλέξει ανάμεσα «στο κακό και το χειρότερο».

«Εάν πουν “όχι”, ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι αυτό δεν θα είναι καλό και θα επιτρέψει στο Ισραήλ να κάνει ό,τι χρειάζεται για να το τελειώσει αυτό. Θα πούνε “ναι, αλλά χρειαζόμαστε αυτό και αυτό”», εκτίμησε ο Αμπουσάντα.

Ο Χιού Λόβατ, από το European Council on Foreign Relations θεωρεί ότι θα είναι πολύ δύσκολο να δεχθεί η Χαμάς το σχέδιο άνευ όρων. «Αυτό είναι κατανοητό. Το κείμενο δεν έχει λεπτομέρειες. Αλλά οτιδήποτε πέρα από την ολοκληρωτική και τελική αποδοχή θα χρησιμοποιηθεί εναντίον της Χαμάς από το Ισραήλ, την κυβέρνηση Τραμπ και πιθανόν τους Ευρωπαίους», επεσήμανε.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ, που περιλαμβάνει πολλές από τις βασικές απαιτήσεις του Ισραήλ, ενώ έχει δηλώσει ότι η χώρα του θα «τελειώσει τη δουλειά», σε περίπτωση που η Χαμάς απορρίψει την πρόταση ή καθυστερήσει την εφαρμογή της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δύσκολο να αποδεχθεί η Χαμάς τον αφοπλισμό

Η ηγεσία της Χαμάς είναι μοιρασμένη στην Κωνσταντινούπολη, την Ντόχα και τη Γάζα, κάτι που περιπλέκει τις συζητήσεις για την απάντηση. Η Τουρκία και το Κατάρ πιέζουν τη Χαμάς να κάνει υποχωρήσεις.

Ένα από τα «αγκάθια» είναι το γεγονός πως το σχέδιο απαιτεί τον αφοπλισμό της Χαμάς, επεσήμανε πηγή κοντά στην οργάνωση. Θα είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθεί η Χαμάς την παράδοση όλων των όπλων, ιδιαίτερα χωρίς πολιτική διαδικασία ή σημαντική πρόοδο προς τη λύση των δύο κρατών.

«Υπάρχουν διαφορετικές τάσεις εντός του κινήματος. Τα μέλη στην Ντόχα τείνουν να είναι περισσότερο ρεαλιστές, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τη στρατιωτική ηγεσία στη Γάζα. Υπάρχει μια προφανής ανάγκη υποστήριξης μιας νίκης του στρατού και των απλών μαχητών», σχολίασε ο Λόβατ.

Η πρόταση Τραμπ απαιτεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 72 ωρών από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση πυρός, τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων σε μια ζώνη ασφαλείας και την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Επίσης, απαιτεί από το Ισραήλ να απελευθερώσει περισσότερους από 1.000 Παλαιστίνιους κρατουμένους, που εκτίουν ισόβιες ποινές κάθειρξης, κάτι που η Χαμάς θα μπορούσε να παρουσιάσει ως σημαντική νίκη.

Μια άλλη σημαντική ανησυχία για τη Χαμάς είναι η αόριστη υπόσχεση για απόσυρση των Ισραηλινών, ωστόσο η σαφής δήλωση ότι δεν θα υπάρξει προσάρτηση ή κατοχή της Γάζας έγινε δεκτή με ικανοποίηση, ανέφερε πηγή κοντά στην οργάνωση.

Κάποιοι αναλυτές εκτιμούν ότι συχνά μεγαλοποιούνται οι διαιρέσεις εντός της Χαμάς. «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πραγματική διχόνοια ανάμεσα στην ηγεσία στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και στο εξωτερικό. Όλοι συμφωνούν ότι είναι αντίθετοι με τον αφοπλισμό, επειδή ο ένοπλος αγώνας είναι μια αρχή βαθιά στη φύση και την ταυτότητά τους», επεσήμανε ο Μάικλ Μίλσταϊν, ειδικός επί της Χαμάς στο πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ.

Αυτοί που θέλουν να συνεχίσουν να πολεμούν

Κάποιοι εντός της Χαμάς είναι αποφασισμένοι να απορρίψουν κατηγορηματικά το σχέδιο του Τραμπ. «Υπάρχει μια τάση στη στρατιωτική πτέρυγα, ιδιαίτερα τους νεότερους μαχητές, που θέλουν να συνεχίσουν να πολεμούν», σύμφωνα με τον Λόβατ.

«Κατά τη γνώμη τους, το Ισραήλ δυσκολεύεται στρατηγικά: η κινητοποίηση των εφέδρων είναι ένα τεράστιο βάρος, εκλογές αναμένονται σε περίπου ένα χρόνο, αυξάνεται η διεθνής και εγχώρια πίεση… Οπότε, για αυτούς το ζήτημα είναι απλώς ποιος θα αντέξει περισσότερο», κατέληξε.

Η Χαμάς έχει προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες

Κατά τη διάρκεια του πολέμου η Χαμάς έχει υποστεί σημαντικές απώλειες. Χιλιάδες μαχητές έχουν σκοτωθεί, μαζί με σχεδόν όλους τους ανώτερους στρατιωτικούς ηγέτες. Σύμφωνα με το ACLED, οργανισμό που συγκεντρώνει δεδομένα για συγκρούσεις, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 40 διοικητές και βασικά στελέχη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς από τον Μάρτιο.

Όμως, η Χαμάς συνεχίζει τον ανταρτοπόλεμο και διατηρεί τμήματα διακυβέρνησης, απουσία οποιασδήποτε εναλλακτικής. Αξιωματούχοι ανθρωπιστικών οργανώσεων στον θύλακα λένε ότι η Χαμάς έχει ακόμα ισχυρή παρουσία στην πόλη της Γάζας, νοτιότερα αλλά και στην παράκτια ζώνη του αλ- Μαουάσι.

Επιπλέον, έχουν στρατολογηθεί χιλιάδες νέοι μαχητές οι οποίοι- παρότι άπειροι και ελλιπώς εξοπλισμένοι- μπορούν να προκαλέσουν απώλειες στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, το 90% των διοικητών της Χαμάς έχουν σκοτωθεί, το 97% των ρουκετών της έχουν καταστραφεί ή εκτοξευθεί, αλλά μόλις το 40% του δικτύου τούνελ έχει καταστραφεί, δήλωσε ο Μίλσταϊν.

«Η Χαμάς έχει προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Δραστηριοποιείται σε περιοχές όπου ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει πως η Χαμάς έχει ηττηθεί ολοκληρωτικά. Αλλά δεν μπορείς να την εξαλείψεις εντελώς. Έχουν μεταμορφωθεί και έχουν επιβιώσει», συμπλήρωσε.

Πηγή: Guardian