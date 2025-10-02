Ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα πιστεύει ότι το σχέδιο θα τους «τελειώσει».

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα δεν συμφωνεί με το νέο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία, όπως φάνηκε σε επικοινωνία που είχαν μαζί του οι διαμεσολαβητές, σύμφωνα με το ΒΒC.

Εκτιμάται ότι ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ πιστεύει πως αυτό το πλάνο σχεδιάστηκε για να «τελειώσει» τη Χαμάς, είτε το αποδεχθεί η οργάνωση είτε όχι, οπότε είναι αποφασισμένος να συνεχίσει να μάχεται, αναφέρει το βρετανικό δίκτυο.

Το Ισραήλ ήδη έχει αποδεχθεί το σχέδιο 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Αυτό προβλέπει ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί και δεν θα έχει κανένα ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση του θύλακα.

Πιστεύεται πως κάποιοι από την πολιτική ηγεσία της Χαμάς, που βρίσκεται στο Κατάρ, είναι ανοιχτοί στο να δεχθούν το σχέδιο, με τροποποιήσεις. Όμως, η επιρροή τους είναι περιορισμένη, καθώς δεν έχουν τον έλεγχο των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας. Εκτιμάται ότι απομένουν 48 όμηροι, από τους οποίους οι 20 είναι ζωντανοί.

Άλλο ένα εμπόδιο για κάποιους στη Χαμάς είναι πως το πλάνο απαιτεί να παραδώσουν όλους τους ομήρους τις πρώτες 72 ώρες της κατάπαυσης πυρός. Δηλαδή, να δώσουν το μοναδικό διαπραγματευτικό χαρτί τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Ακόμα και με τις εγγυήσεις του Τραμπ πως το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους, εντός της Χαμάς δεν υπάρχει εμπιστοσύνη πως το Ισραήλ δεν θα ξεκινήσει ξανά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις μόλις παραλάβει όλους τους ομήρους. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που αποπειράθηκε να δολοφονήσει την ηγεσία της Χαμάς στην Ντόχα με την αεροπορική επίθεση του Σεπτεμβρίου, κόντρα στις επιθυμίες των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, εκτιμάται ότι κάποια ηγετικά στελέχη της Χαμάς είναι εναντίον της ανάπτυξης στη Γάζα μιας «προσωρινής διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης», από τις ΗΠΑ και τις αραβικές χώρες, όπως ορίζει το σχέδιο, καθώς το θεωρούν μια μορφή κατοχής.

Επιπλέον, ο χάρτης της προτεινόμενης σταδιακής αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, που έδωσε η κυβέρνηση Τραμπ, δείχνει μια «ζώνη ασφαλείας» κατά μήκος των συνόρων του θύλακα με την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Είναι ασαφές πώς θα διοικείται αυτή η ζώνη, αλλά αν εμπλακεί το Ισραήλ, επίσης αναμένεται να αποτελέσει σημείο διαμάχης.

Εξάλλου, από τη στιγμή που συμφώνησε με το σχέδιο- το βράδυ της Δευτέρας- ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει εμφανιστεί να αντιτίθεται σε αρκετούς όρους. Σε βίντεο που ανάρτησε στο X, επέμεινε ότι ο ισραηλινός στρατός θα μπορέσει να παραμείνει σε τμήματα της Γάζας και πως το Ισραήλ θα «αντισταθεί σθεναρά» σε ένα παλαιστινιακό κράτος.

Αυτό έρχεται κόντρα στους όρους του αμερικανικού σχεδίου, που ορίζει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθεί εντελώς, «εκτός από μία περίμετρο ασφαλείας που θα παραμείνει έως ότου η Γάζα να είναι πλήρως ασφαλής από όποια αναζωπυρωμένη τρομοκρατική απειλή». Επίσης, το πλάνο προβλέπει ότι μόλις ολοκληρωθεί το σχέδιο μπορεί να υπάρξει ένα «αξιόπιστο μονοπάτι προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και κρατική υπόσταση».

Η Χαμάς έχει πει στο παρελθόν πως δεν θα αφοπλιστεί μέχρι να ιδρυθεί ένα κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος.